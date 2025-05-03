經濟學人：重振「美國製造」夢想 有多重挑戰

美國缺乏熟練技術工人，工業機器人數量低於韓國等國家，想靠自動化讓製造業回流，短期難實現。圖為通用汽車位於德州的組裝廠。(路透)

英國《經濟學人》日前刊登題為《重振「美國製造」夢想面臨多重挑戰》的文章指出，美國政府低估了促進製造業回流的難度，勞動力短缺、工廠建設困難、基礎設施陳舊等問題交織，其移民、關稅 等政策進一步掣肘製造業重振。文章摘要如下：

美國政府希望通過設置關稅壁壘迫使企業將生產轉移到美國，使其再度成為製造業強國。這一計劃低估了企業在美國生產的難度，也忽視了美國關稅等政策的反噬作用。

第一大挑戰是勞動力成本過高、熟練技術工人數量不足。美國從事製造業的工人的平均工資是越南工人的近6倍，但這樣的工資水平仍無法吸引足夠多美國人投身製造業。美國普查局最新調查顯示，20%的美國工廠表示，勞動力供應不足導致這些工廠無法滿負荷運轉。同時，美國缺乏熟練技術工人，工業機器人數量低於韓國等國家，想靠使用機器人工廠來實現製造業回流可謂長路漫漫。

第二大挑戰是工廠建設成本大增。受通脹等因素影響，過去四年美國工廠建設年化支出翻了一番。與此同時，美國現有工廠老化嚴重。全美約5萬家製造業領域的工廠中，有一半以上已建成30年以上。

第三大挑戰是基礎設施落後。美國大部分電網建於20世紀六七十年代，已達到或接近使用壽命，尋求接入電網的工廠或將面臨數年拖延；交通基礎設施方面，全國三分之一的橋梁需翻新或維修，這與東亞地區便捷的交通網絡有較大差距。

然而，美國政府並未解決這些問題，其相關政策反而令美國製造業雪上加霜：打擊移民、驅逐非法入境者加劇工廠和建築工地勞動力短缺；高額的關稅令原材料、零部件、機器等成本增加。關稅政策的反覆無常讓許多企業對投資製造業採取觀望態度。