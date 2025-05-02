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五一旅遊不如囤貨 中國人買爆德國來的「窮鬼超市」

美民眾搶辦真實身分證 其實登機可用這證件取代

稱危及國安 美2議員要求下市阿里巴巴、京東、百度等25家中企

記者黃國樑／即時報導
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美國眾議員致函美證交委員會要求將阿里巴巴等25家中國公司下市。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。 (中新社)
美國眾議員致函美證交委員會要求將阿里巴巴等25家中國公司下市。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。 (中新社)

據路透社，兩名共和黨議員敦促美國證券交易委員會將阿里巴巴集團等中國公司摘牌。英國《金融時報》週五報導稱，他們稱這些企業與中國軍方有聯繫，危及美國國家安全。

《金融時報》報導，眾議院中國事務委員會主席穆勒納爾和參議院老齡事務委員會主席斯科特致信美國證券交易委員會主席保羅．阿特金斯，要求對在美國交易所上市的 25 家中國集團採取行動。

兩位眾議員在信中表示：「這些實體受益於美國投資者的資本，同時推進中國共產黨的戰略目標……支持軍事現代化和嚴重侵犯人權。」「它們也給美國投資者帶來了不可接受的風險。」

報導稱，這些公司還包括搜尋引擎百度、線上零售平台京東，以及熱門社群媒體平台微博。議員們表示，無論中國公司表面上看起來多麼商業化，它們「最終都被用於邪惡的國家目的」。他們表示，根據《外國公司責任法案》，美國證券交易委員會擁有暫停交易和強制退市的工具和權力。

路透社稱，超過 100 家中國公司在美國交易所上市，總市值約 1 兆美元。自從世界兩大經濟體爆發針鋒相對的貿易戰以來，投資人對中國公司可能被迫從美國交易所退市的擔憂再次出現。

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