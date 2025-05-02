美GDP萎縮、失業升溫 市場押注Fed6月降息轉濃

外界普遍認為Fed下周會議將按兵不動。 （路透資料照片）

美國上季國內生產毛額（GDP）陷入萎縮、就業市場降溫，但美國總統川普 繼續高喊速速降息 ，連美國財長貝森特也大喊調降利率，但交易者仍估計聯準會（Fed）下周會議將按兵不動，應該會等到6月經濟更明顯減弱時才動手。市場最新預估是，到年底為止利率將調降4碼、共1個百分點。

路透報導，Fed預定5月7日公布利率決策，外界幾乎一致預料利率將維持不變。目前聯邦政策利率的期貨合約仍顯示，Fed到6月才會降息，總計將降息4碼，屆時利率將從當前的4.25%至4.5%、降為3.25%至3.5%。

美國商務部經濟分析局公布的第1季GDP初估數據，萎縮0.3%，主要是美國企業趁川普關稅上路前，搶先拉貨，導致進口激增，貿易逆差擴大。與此同時，消費者開支增幅為1.8%，低於去年第4季的攀升4%。

對此，川普在自家社群網站Truth Social發文：「這是拜登的股市（表現），不是川普的。我是到1月20日才接任。」

另外，勞工部1日公布的數據顯示，在截至4月26日止的一周內，初領失業救濟金人數意外增加1.8萬人至24.1萬人，躍增至2月來最高；到4月19日為止的一周內，連續請領人數增加至192萬人，為2021年來最高，顯示失業者找到工作的時間變長。

美國財長貝森特1日接受福斯新聞訪問時也表示，美債市場正釋放出聯準會應該降息的訊號。他指出，「我們看到2年期公債殖利率 現在低於聯邦資金利率，所以這是市場認為Fed應該降息的訊號」。

美國2年期公債殖利率1日早盤報3.58%左右，而聯邦資金利率為4.33%；目前Fed設定的利率區間為4.25%至4.5%。

Fed決策官員已經表示，目前還未準備降息，因為通膨仍高於2%目標，而且川普新關稅措施可能加重通膨壓力。Fed下次公布時間為5月7日，幾乎所有受訪經濟學者都預測，這次仍將按兵不動。

貝森特並重申他的預測，強調關稅引發的不確定性「光圈」，將隨著時間及貿易協議陸續敲定，變得愈來愈窄。他指出，儘管4月美股激烈震盪，但最終收盤價仍與3月底持平；「我認為在短期間大家應該都深呼吸一下」。