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消費者兩極化 金融公司看好不受貿戰影響 消費品公司消極

財經新聞組／綜合報導
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消費者支出模式兩極化：貧者多縮手、富者放手買。（路透）
消費者支出模式兩極化：貧者多縮手、富者放手買。（路透）

如果投資人對美國消費者現況感到困惑，那是可以理解的。

這個論點曾經是一個二元化問題，也就是消費者的韌性是否能夠克服關稅不確定性。但今年的財報季讓答案變得模糊，反而呈現了一幅更複雜的圖景。

財報季的企業績效對全民消費習慣提出了兩種不同但並不完全矛盾的觀點。它們凸顯出關稅談判的不確定性和等待的性質，並因而干擾了人們對關稅最終將對錢包和企業獲利產生什麼影響的看法。

第一種觀點認為，消費者基本上不受貿易戰的影響。RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)在本周報告中寫道：「金融相關公司和電信公司繼續將消費者描述為穩健且仍在消費。」

事實上，有些管理團隊似乎消費未受影響。從這個角度來看，只要消費者保持自律，不過度消費，購物習慣就處於健康水準。部分企業指出，這種情況可能是因為消費者仍然擁有工作。

對消費者的第二種看法 ，是消費品公司對支出採取更消極的態度。主管們觀察到購物者「價值至上」的行為，例如經常光顧價格較低的商家或購買商店自有品牌商品。

他們也注意到不確定性影響人們的消費方式。一些家庭選擇延後採購大件商品，或急於趕在價格上漲之前購買汽車或智慧型手機。

經濟諮商會4月29日發布的最新消費者調查結果支持了這種更悲觀的觀點。調查顯示，4月消費者信心連續第5個月下降，降至新冠疫情初期以來的最低水平。

一方面是無憂無慮的消費，另一方面是更加謹慎的支出，這種對立的現象背後可能有收入因素，即低收入者減少支出，而較富裕的家庭則加大支出。除非有關通貨膨脹、成長和失業的更多「硬」數據能夠證實或反駁高階主管評論和信心讀數，否則這兩者都可能同時成立。

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