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臉書母公司Meta廣告銷售強勁 緩解了關稅憂慮 股價漲5%

編譯季晶晶／綜合外電
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臉書母公司Meta上季廣告業務表現強勁。(路透)
臉書母公司Meta上季廣告業務表現強勁。(路透)

Meta Platforms周三(4月30日)發布財報，上季（第1季）廣告業務強勁，使得營收超越分析師預期，且本季（第2季）展望符合市場期待。儘管投資人擔憂川普關稅可能影響企業的廣告預算，但Meta的出色業績，減輕了投資人對經濟成長的擔憂。Meta股價在盤後交易勁揚5.5%。

該公司在經濟不確定性中繼續增加資本支出，投資於AI領域。Meta將今年（2025年）的資本支出計畫提高到640億至720億美元間，先前說是600億到650億美元，更新後的展望反映了「為支持我們的AI工作而對資料中心進行的額外投資，以及基礎設施硬體的預期成本增加」，但略微削減了全年整體支出，從稍早預期的1140億至1190億美元，下調至1130億至1180億美元間。

執行長祖克柏在財報後電話會議上表示：「整個行業的進步速度和我們面臨的機會令人驚嘆。我希望確保我們積極高效的工作，同時確保我們正在構建領先的基礎設施和團隊，符合達標所需。」

資本支出增加，可能有助緩解人們對AI熱潮正在減弱的擔憂。尤其是分析師在3月指出，大型科技公司對新資料中心的承諾出現了縮減的早期跡象。

Meta上季營收達到423億美元，優於分析師預估的414億美元。該公司還預測本季營收在425億至455億美元間，市場預期是440億美元。

但Meta說，中國線上零售商削減了在臉書和Instagram的廣告支出。上季，亞太地區為Meta帶來了82.2億美元的廣告銷售，低於華爾街預期的84.2億美元。Meta財務主管Susan Li周三表示，這樣做很可能是準備應對800美元以下小包裹免稅政策將在本周五終結。她說，「部分廣告支出轉移到其他市場，但總體支出低於4月之前的水準」。

這與Google上周發布財報時的說法相呼應，Google預計其廣告業務將面臨阻力，尤其是來自亞太地區的挑戰。

川普對中國徵收145%的關稅，似乎也對Meta生產虛擬實境和擴增實境設備的Reality Labs部門產生影響。Reality Labs上季銷售額4.12億美元，營運虧損42億美元。

Meta AI 川普

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