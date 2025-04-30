我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅變行銷利器：催促消費者趁漲價或缺貨前快快下手

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

星巴克上季銷售獲利都不如預期 股價盤後重挫6.5%

編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克（Starbucks）上季財報不如市場預期。（路透）
星巴克（Starbucks）上季財報不如市場預期。（路透）

根據星巴克（Starbucks）周二（29日）公布財報，上季同店銷售與獲利都令市場失望，因為通膨與經濟的不確定性，讓成本提高，傷害到美國市場需求。執行長尼可（Brian Niccol）說，星巴克要重振事業面臨了重重挑戰。

星巴克上季（公司會計年度第2季）毛利率減少590個基點，調整後每股盈餘0.41美元，不如分析師預期的0.49美元。整體同店銷售年減1%，比市場預期的年減0.26%更糟。2024年最後一季同店銷售則是年減4%。

北美地區同店銷售年減1%，減幅大於LSEG訪調分析師所估的0.24%，其中加拿大地區的銷售回復成長。北美以外的國際部門，同店銷售上季成長2%，優於分析師預期的1.13%下滑。

星巴克第二大市場中國，銷售在連降四季後，回穩持平。公司表示，將致力中國市場的長期成長。

投資人原本寄望尼可接任執行長後，執行的減少品項、縮短等候時間、改善顧客內用經驗等改革策略，能夠救起星巴克，然而銷售還是連續第四季下滑。

星巴克股價周二盤後重挫6.5%。去年9月初尼可接任執行長後的幾個月裡，星巴克股票大漲，但今年到目前為止，轉為下跌7%

尼可說：「財報尚未反映我們的進展，但我們所推的『回到星巴克』計畫，具備真正動能。」伯恩斯坦（Bernstein）分析師Danilo Gargiulo估計，至少要再觀察三到六個月，才能看到改革成效。上季每位顧客的平均消費金額，則是成長3%。

尼可在財報說明會上強調，公司的投資將著重於提供良好的顧客經驗，廚房設備的改良是其次。尼可相信，正確的員工配置，加快出餐速度，輔以全新的行銷，正獲得顧客回響。其他改善營運的措施也都在繼續推動。

然而，川普變來變去的貿易關稅產生的經濟不確定性和通膨再起的威脅，在2月和3月已弱化美國餐廳的來客量。為了減輕美國關稅和來自中國進口帶來的衝擊，星巴克將提升在地化或是移除需要刪去的品項。

星巴克 關稅 利率

上一則

華為先進AI系統開始交貨 號稱效能強過NVIDIA的NVL72

延伸閱讀

星巴克全國首家3D列印店 落腳德州5月開幕 造價便宜 可做模範

星巴克全國首家3D列印店 落腳德州5月開幕 造價便宜 可做模範
星巴克首家用3D列印建成「外觀前衛」 落腳德州

星巴克首家用3D列印建成「外觀前衛」 落腳德州
凸顯招牌綠圍裙 星巴克員工將著統一色系服裝

凸顯招牌綠圍裙 星巴克員工將著統一色系服裝
美中貿易戰 波音「兩邊吃癟」恐成大輸家

美中貿易戰 波音「兩邊吃癟」恐成大輸家

熱門新聞

401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
投資人覺得所謂的「川普交易」愈來愈像是「拋售美國」交易。（路透）

美國股債信心脆弱 投資人猛然醒悟…真正的川普交易是「拋售美國」

2025-04-22 18:14
英特爾前CEO基辛格說，人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）之所以能在競爭中保持領先，是因為做對了兩件事。（路透）

基辛格：Nvidia保持領先 因為黃仁勳做對「這2件事」

2025-04-22 13:14
投資人從上一交易日的大跌中恢復過來，市場預期中美貿易緊張局勢可能很快就會緩解，美股出現上漲。道瓊工業指數上漲1016.57點或2.66%收3萬9186.98點。美聯社

預期美中貿易衝突緩解 道指升逾千點 史指那指反彈2.5%

2025-04-22 16:46

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚