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美中貿易戰降溫 美股連四日收高 下周將迎重量級經濟數據、財報

編譯劉忠勇／綜合外電
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法人提醒，美股若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。（美聯社）
法人提醒，美股若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。（美聯社）

美國股市周五收高，連續四個交易日上漲，川普政府對中國和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰轉消，讓投資人鬆一口氣。下周經濟重大數據和重量級企業財報密集登場，將接著考驗這波反彈之勢，而全球貿易局勢的變數仍隨時可能引發市場波動。

標普500指數上漲0.7%，收復5,500點關卡，但仍較美國總統川普2日宣布新一輪關稅措施之前低了3%。道瓊工業指數小漲20點，那斯達克綜合指數上漲1.3%。在大型科技股領軍之下，那斯達克一周下來大漲6.7%。

費城半導體指數周五上漲1%，台積電ADR漲0.6%，周線各漲10.9%和8.8%。

本周一開始仍彌漫「拋售美國」模式，但隨後又開始反彈，反映投資人對美中關稅戰降溫期待升高，川普也收回撤換聯準會（Fed）主席鮑爾的威脅。川普周五表示，美國和日本「非常接近」達成關稅協議。另有報導說，因應各國貿易夥伴為避免加徵關稅而爭取談判，川普政府已擬妥一套協商架構。

金價本周下跌約1%，報每英兩3,282.40美元，不過因投資人尋求避險，4月以來仍上漲逾5%。

美債殖利率走低，反映市場對美國今年經濟成長放緩的預期升高，10年期公債殖利率跌至4.267%，近兩周下滑約0.23個百分點。

Horizon Investments投資組合主管希爾（Zachary Hill）提醒：「若要延續這波漲勢，市場需要看到具體行動和實質貿易協議。」

投資人將密切關注下周三公布的美國第1季國內生產毛額（GDP），而下周五（5月2日）公布的非農就業數據，可能成為最大考驗。路透調查顯示，4月非農就業人數預料增加13.5萬人。

Allspring Global Investments 投資主管米雷蒂（Ann Miletti）說：「我們一直提醒所有投資團隊，重點要放在就業數據。這是判斷經濟是否瀕臨衰退的最重要指標。」

科技巨頭「七雄」中的亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、Meta Platforms和微軟（Microsoft）也將公布財報。據瑞銀（UBS）統計，約有180家標普500成分企業將於下周公布財報，合計占指數市值逾四成。

BCA Research全球首席策略師貝瑞津（Peter Berezin）表示，美元走弱及美股表現落後恐怕是「持續數年」的趨勢，反映的是對美國信心消退。不過他也提醒，若爆發全球性經濟衰退，短期內仍可能推動資金回流美國資產。

美中貿易戰還可能殃及其他國家。隨著緊張情勢升溫，本周北京警告，將對配合華府、損害中國利益的國家採取報復措施。川普政府已對中國貨品加徵145%關稅，部分產品關稅更高達245%，不過本周措詞轉為緩和。中方則否認正和美國展開貿易談判。

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