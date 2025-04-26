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比爾蓋茲女兒創業靠自己 拿下50萬美元資金

編譯徐榆涵／即時報導
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微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

微軟創辦人比爾蓋茲的小女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates），與前室友菲亞．奇亞尼（Sophia Kianni）共同推出一款時尚購物比價平台「Phia」，主打整合4萬個網站的服飾價格，為用戶提供最佳優惠。值得一提的是，這次創業計畫，菲比完全未向父親求助，靠自己募得超過50萬美元資金，成為新一代「不靠爸」創業代表。

比爾蓋茲近日接受紐約時報訪問時笑說，自己一度以為女兒會來「伸手」，「我心想，完了，她應該要來問我要錢了吧。」不過他也坦言，若真的資助女兒創業，他可能會「管太多」：「我會把她綁得很緊，一直開會檢討業務，我自己也會搞得很複雜、太過好人，反而不確定這是不是對她最好的方式。」

「Phia」於24日正式上線，由菲比與前室友、同為創辦人的奇亞尼共同經營，兩人也一同主持播客節目「The Burnouts」。菲比透露，當初提出創業想法時，父親態度相當保留，也明確要求她完成學業，不能像他當年創辦微軟時那樣中途輟學。

2024年，年僅21歲的菲比以人類生物學學位從史丹福大學畢業，僅花3年完成學業。她坦言，大一時曾因「富二代」身分感到不自在，也承認家庭背景的確為她打開了不少機會之門：「如果公司成功，一定會有人說『還不是靠她爸』。某種程度上這是事實，我能念史丹福、有這樣的成長背景，都是爸媽給的。但我也承受很大的內在壓力。」

目前，Phia已成功吸引風險投資公司與天使投資人的目光，募得超過50萬美元資金。菲比指出，平台切中時下年輕女性消費者的需求：「我們就是那種會為一件衣服吵架、在各大購物網站瘋狂比價的室友，也知道有上千個女生跟我們一樣。」

比爾蓋茲 微軟 史丹福大學

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