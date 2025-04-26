財經簡訊

豐田 擬420億收購豐田工業

《彭博》報導，豐田汽車董事長豐田章男提議以6兆日元(420億美元)的價格收購供應商豐田工業。報導引述知情人士的話指出，為該汽車製造商生產零件的豐田工業公司在收到該收購提議後成立了一個特別委員會，並聘請了顧問來審查該提案。如果該交易得以實施，將標誌著日本企業的大規模收購，並將使豐田汽車創始人的孫子豐田章男對龐大的豐田集團旗下主要公司之一握有完全控制權。

Phillips 66上季虧損超預期

Phillips 66第1季虧損超出預期，原因是美國煉油業大規模維護和檢修活動導致煉油利潤率下降，拖累了其業績。根據LSEG彙編的數據，這家總部位於德州休士頓的公司截至3月31日當季調整後每股虧損90分；而分析師預計每股虧損72分。

債券 基金中止連5周淨拋售

截至4月23日當周，美國債 券基金6周來首次出現淨流入，原因是美國債券市場的拋售趨勢出現緩解，且投資人對中美貿易戰可能緩和抱有希望。根據LSEG Lipper的數據，投資人本周淨買進2.06億元的美國債券基金，結束了連續5周的拋售趨勢。美國房貸資金吸引了高達48.4億元的資金，是2017年10月以來單周最高金額。

全球股票基金連兩周淨流入

截至4月23日，全球股票基金連續第2周吸引資金流入，受中美關稅戰可能緩和的跡象支撐，這提振了對高風險資產的需求。根據LSEG Lipper的數據，全球股票基金在上周淨流入55.8億元之後，本周又淨流入91.1億元。歐洲股票基金需求強勁，在前周淨買入117.9億元後，本周又吸引了80.8億元的資金流入。投資人還搶購了價值36.5億元的亞洲基金，但拋售了13.5億元的美國基金，不過遠低於前周的104.4億元。

SLB第1季獲利不如預期

由於拉丁美洲對其油田設備和服務的需求放緩拖累了其國際業務，SLB第1季獲利不如分析師預期。SLB的財報總結了美國頂級油田服務提供商第1季的業績表現；其競爭對手哈里伯頓和貝克休斯本周稍早表示對市場狀況疲軟和關稅不確定性感到擔憂。第1季國際營收下降5%至67.3億元。扣除費用和貸項後每股獲利72分，低於LSEG分析師平均預期的74分。