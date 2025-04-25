美初領失業金上周略增至22.2萬人 勞動市場仍穩

上周美國新申請失業救濟金人數略有增加，顯示即使進口商品關稅 為經濟帶來陰影，但勞動市場仍保持韌性。

美國勞工部 表示，截至4月19日當周首次申請失業救濟金人數增加6000人，經季節性調整後達到22.2萬人。與經濟學家預測的數字相符。

數據調查期間包括耶穌受難日假期，與2024年相比，今年的假期來得較晚。假期變動期間，失業救濟金申請往往會比較不穩定。他們也可能受到各州不同時間春假的影響。

經濟學家預計，川普 總統反覆無常的貿易政策將在今年某個時候削弱勞動市場。商業信心惡化，金融狀況收緊，導致企業不願意雇用更多員工。

自本月初「解放日」公布關稅以來，川普已將對50多個貿易夥伴的對等關稅順延了90天，同時將對中國進口產品的關稅提高到145%。北京採取報復性關稅，引發了兩大經濟巨頭之間的貿易戰。

川普幾乎對所有貿易夥伴維持10%的普遍關稅，並對汽車、鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。川普將關稅視為增加收入的工具，以抵消其承諾的減稅並重振長期衰退的美國工業基礎，這引發人們對高通膨和經濟成長停滯的擔憂。

截至4月12日當周，持續申領失業救濟金的人數減少3.7萬人，經季節性調整後為184.1萬人。