禮來控4藥商生產複合減肥藥

禮來公司已起訴4家銷售未經批准含有替澤帕肽產品的複合藥物製造商。美國一名法官上月禁止藥局仿製禮來公司的減肥和糖尿病藥物。直到最近，根據美國規定，只有在供應缺口期間才允許製藥商生產減肥藥仿製品，而FDA則將其歸類為短缺藥品。禮來公司在加州對Mochi Health Corp、Fella Health and Delilah、Willow Health Services和 Henry Meds提告，因其銷售tirzepatide仿製品，且沒有安全性或有效性的臨床證據。

歐盟 罰蘋果和Meta數億歐元

歐盟監管機構對蘋果和Meta處以數億歐元的罰款，以加強執行歐盟27國數位競爭規則。歐盟委員會對蘋果處以5億歐元罰款，原因是該公司阻止應用程式開發人員向用戶推薦其應用程式商店之外更便宜的選擇。歐盟委員會還對Meta Platforms處以2億歐元的罰款，因為它迫使Facebook和Instagram用戶在觀看廣告和付費避免廣告之間做出選擇。與歐盟委員會先前在反壟斷案件中對大型科技公司處以數十億歐元的巨額罰款相比，此次處罰的力度較小。

搭售有成 AT&T 新用戶超標

受高速光纖服務和5G行動服務的搭售套餐需求穩定推動，AT&T第1季無線用戶新增數量超過華爾街預期。該無線營運商專注於搭售銷售以抵禦飽和市場中的激烈競爭，並且積極推出以舊換新優惠，助其本季獲得32.4萬名每月淨付費無線電話用戶。相較之下，FactSet估計新增人數為25.83萬人。LSEG數據顯示，第1季總營收成長2%至306億元；高於分析師預估的303.5億元。該公司表示，超過40%使用光纖的AT&T客戶也選擇了其無線套餐。

利率 上升 房貸申請量減13%

更高的利率以及對整體經濟走向的擔憂導致房貸需求急劇下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較前周下降12.7%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.81%上升至6.9%，是兩個多月來最高，但仍較去年同期低了34個基點。利率走升嚴重打擊了再融資需求。本周申請數量下降20%，但較去年同期高出43%。房貸活動中的再融資占比從前周的41.3% 下降到總申請量的37.3%。