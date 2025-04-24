企業轉嫁成本 威瑞森電信不會承擔關稅上漲 3M選擇性漲價

企業坦言會將關稅成本轉嫁至下游客戶或消費者。（路透）

市場預期這個財報季的焦點將會集中在關稅 ；而最新的幾份財報果然沒有讓人失望。

道瓊 工業平均指數的兩支成分股、美國企業的中堅力量：威瑞森電信(Verizon)和3M明確表示：如果關稅確定實施，它們將轉嫁成本給客戶。

Verizon執行長維斯特伯格(Hans Vestberg)在財報電話會議上被問及關稅影響時表示：「我們不會承擔關稅的任何大幅上漲。這最終會打擊市場上的消費者。但現在下結論還為時過早。我們不知道關稅最終會如何變化。」

某些分析師表示，如果在美國組裝，iPhone的價格可能會上漲近兩倍。

3M的2025年最新財測預計關稅將對每股產生0.2至0.4元的負面影響；根據該公司第1季末的流通股數量計算，損失約為2至3億元。

然而，該公司在財報中指出，該財測已納入進口關稅的負面影響考量，但對成本降低和價格有正面影響。

換句話說，3M知道隨著關稅生效，它將不得不為部分進口產品支付更高的價格，並準備轉嫁更高的價格來抵消大部分成本；或者正如其財務長馬赫許瓦里(Anurag Maheshwari)在財報電話會議上所說的：「在可行的情況下選擇性漲價。」

波士頓 Fed的研究發現，美國人擔心關稅導致價格上漲的擔憂是有道理的，並引用晨間諮詢公司的一項調查顯示，企業計畫將與關稅相關的成本轉嫁給消費者。

唯一的問題在於轉嫁的程度，而不是是否轉嫁。

一些美國最大的企業計畫轉嫁成本，這只是未來幾個月美國勞工面臨的問題的一部分。

美國勞工統計局的最新數據顯示，員工人數超過1000人的公司約占美國就業人數的42%。員工人數少於250人的企業占比也大致相同。

威瑞森和3M等大型企業擁有資產負債表和市場地位，可以吸收或轉嫁成本，並在美國經濟不確定的時期順利度過。規模較小的企業可能面臨生死存亡。