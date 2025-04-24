貿易戰雖加劇通膨惡化 IMF估：美今年財政赤字將略減

國際貨幣基金(IMF)預測，雖然貿易戰 加劇導致美國經濟成長和通膨前景惡化，但關稅 將有助美國在2025年略微降低財政赤字。

IMF預測，美國今年整體聯邦赤字將降至占國內生產毛額(GDP)的6.5%，低於2024年的7.3%。

報告指出，支出和收入之間的差距縮小「取決於更高的關稅收入」。

該水平是根據IMF的「參考點」預測計算得出；該預測納入4月4日發布的關稅公告。包括美國4月2日宣布的對等關稅，但不包括後續推出的措施，例如暫停90天以及對智慧型手機 、半導體和其他科技產品的豁免。

IMF表示，在此背景下，隨著營收成長0.7%，預計中期內赤字將降至占GDP的5.6%。

但可以肯定的是，報告指出「關稅收入增加的幅度極不確定」。

減少赤字預測的其中一個變數是關稅會對美國進口造成多大的下行壓力，而這本身很大程度上取決於消費者對更高價格的反應。報告指出，不同產品之間的差異很大。

此外，報告指出，「關稅本身具有不確定性，而且發揮著至關重要的作用。」

IMF也承認其預測有另一個風險：關稅是否會導致經濟活動更大範圍的放緩，從而導致其他稅收收入如所得稅的下降，從而抵消關稅帶來的更高收入。