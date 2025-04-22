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進可攻退可守 美國短債4月流入量有望達2年半新高

財經新聞組／綜合報導
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雖然受到關稅和經濟衰退風險擔憂的影響，大多數資產類別基金都遭遇大幅拋售，但本月美國短期政府債券基金仍獲得了大量資金流入。

美國國債殖利率本月上升，源自債券被拋售，對沖基金平倉槓桿部位，以及海外投資人拋售債券，顯然是對關稅的報復，也是由於對美國資產避險質量的懷疑。

不過，短期債券在最初的拋售之後已經反彈，分析師表示，這代表它們提供了更多的安全性和流動性，並且往往不會因殖利率的變化而損失太多價值。

根據LSEG Lipper的數據，本月至今，美國短期政府債券基金流入資金已達181億元。如果這種流入持續下去，4月流入量可能會達到2年半以來的最高水準。

相較之下，本月美國債券市場資金整體流出477億元。

持有期限超過10年債券先鋒長期國債指數基金本月下跌3.45%。相較之下，投資短於3年的債券的先鋒短期國債指數基金上漲了0.03%。

由於關稅和聯準會降息的不確定性揮之不去，分析師預期債券波動性上升將導致資金從高收益債券和私人信貸等風險較高的領域流向短期政府債券基金。

分析師表示，當市場恢復穩定時，投資短期債券將使投資人能夠迅速將資金轉移到風險更高的資產中，以抓住反彈的機會。

債券 國債 殖利率

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