美股最錢線／不確定性勝於疫情初期 企業大砍獲利預期

摩根史坦利首席美股 策略師威爾森(Michael Wilson)表示，由於存在嚴重經濟放緩的風險，美國分析師正忙著下調獲利預期。

他指出，史坦普500指數成分股的獲利預期調整廣度目前處於極罕見的水平，在沒有經濟衰退的情況下已接近下行極端水平。調整廣度是指分析師調升預期與調降預期的比例。

他在報告中寫道：「企業面臨的不確定性比疫情初期以來任何時候都要多。這將對獲利預期調整產生負面影響。」

華爾街 分析師的預期已大幅下降。《彭博產業研究》彙編的數據顯示，對史指成分股第1季每股獲利成長的預期從年初的11.4%下修至6.9% 。

威爾森指出，獲利預期修正廣度幾乎在1年前就達到高峰，比川普 政府上台後史指創下近期新高的時間要早得多。這也支持了他的觀點，即股市修正的程度比市場普遍認知的要深得多。

他表示：「這就是為什麼我們現在更有興趣關注那些可能已經考量輕度經濟衰退影響的股票或類股，即使大盤指數尚未反映這一點。簡單來說，如果經濟能夠不出現衰退，股市可能在兩周前就已經見底；如果無法避免衰退，標普 500 指數可能會跌破此前的低點。」

這位策略師認為，在經濟衰退的風險被硬數據證實或推翻前，史指的波動區間可能在5000點至5500點之間。該指數18日收於此區間的中間位置，接近5280點。

今年以來，由於擔心川普總統提出的關稅將損害經濟並加劇通貨膨脹，美股出現拋售。目前的財報季也未能有效提振市場情緒，越來越多投資人在尋找美國以外的投資機會。今年到目前為止，不包括美國在內的摩根士丹利資本國際(MSCI) 球已開發國家指數已上漲超過 6%，而史指的跌幅則為10%。