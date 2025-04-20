紐時：川普對開除鮑爾抱持審慎態度 擔心再度引發市場恐慌

媒體引述消息人士報導，總統川普（左）雖對聯準會主席鮑爾（右）遲不降息感到不滿，但為避免再度引發金融動盪，可能不會開除鮑爾。（路透）

川普 總統上周再度嚴詞抨擊聯準會 （Fed）主席鮑爾 ，但紐約時報引述川普的顧問群指出，川普已對可能引發市場極度動盪的政策，保持審慎態度，從而可能降低開除鮑爾的意願。

川普上周再度指責這位聯準會主席在「玩弄政治 」，且動作太慢、不願降息，「如果我想讓他（鮑爾）下台，他會很快離開，相信我。」川普稍早前也在社群媒體發文說，「鮑爾的任期越早結束越好」。

但知情人士透露，川普過去幾個月來都心知肚明，若把鮑爾趕下台，可能使惴惴不安的金融市場加劇波動，因為華爾街普遍認為Fed獨立性非常重要，若遭破壞可能引發更嚴重的金融恐慌。

報導指出，川普的顧問群已一再告知川普，解僱鮑爾在法律和金融上皆有風險，這種不確定性可能導致金融市場大跌，至少目前川普似乎已被說服。

川普過去幾個月來一直私下擔心，自己任期內可能發生類似大蕭條的事件，過去兩周的市場動盪更已引發川普最親近顧問的警戒，包括財長貝森特，川普本人似乎也已了解金融危機正步步逼近。

紐時指出，在最近的債市動盪前，川普的顧問群就覺得川普似乎對開除鮑爾抱持謹慎態度。一位顧問說，川普常抱怨鮑爾「糟透了」，且認為鮑爾基於政治原因故意維持高利率來傷害他，但川普似乎都未認真考慮立即撤換Fed主席。

貝森特說，白宮將於今年秋天開始面試鮑爾的接替人選。鮑爾的主席任期將於2026年5月到期。