中國茶飲品牌首在美上市 霸王茶姬首日漲近16%

北京時間17日21時30分，霸王茶姬第一線員工代表、加盟商夥伴及投資人夥伴共同敲鐘，中國茶飲第一股正式登陸納斯達克。 (澎湃新聞)

據澎湃新聞報導，中國著名茶飲品牌霸王茶姬在美上市，成為美股 「中國茶飲第一股」。當地時間4月17日，霸王茶姬在那斯達克 上市，股票代號CHA（即「茶」的拼音）。根據發行價28美元測算，此次IPO募資規模為4.11億美元。 23時43分，第一筆交易產生，開盤價33.75美元，漲幅20.54%。截至美股收盤，霸王茶姬報32.44美元／股，漲15.86%，市值為60億美元。

霸王茶姬是2017年由張俊傑創立於雲南昆明的中國茶飲品牌，靈感來自1970年代以來的國際咖啡連鎖店。

北京時間17日21時30分，霸王茶姬第一線員工代表、加盟商夥伴及投資人夥伴共同敲鐘，中國茶飲第一股正式登陸那斯達克。

上市敲鐘現場，霸王茶姬CFO黃鴻飛表示，IPO不是終點，而是新的起點。 「就像上世紀70年代咖啡的現代化旅程一樣，我們希望能透過我們的現代化演繹，激發出茶這個歷史悠久、為全世界消費者廣泛喜愛的飲品的活力。公司上市不僅代表著我們開始面向更加廣闊的投資者市場，也代表著我們朝著我們的願景更進了一步。”

據招股書顯示，2021年至2024年，霸王茶姬實現淨收入分別為4.92億元、46.4億元以及124.06億元，其中2023年和2024年分別同比增長843.8%和167.4%。獲利水準方面，過去三年淨利分別為-9,070萬元、8.03億元以及25.15億元，2023年實現年減為盈，2024年淨利年增213.3%，淨利率為20.3%。

截至2024年年底，霸王茶姬門市數量為6,440家，年增83.4%。 6284家位於中國，海外門市數量為156家。其中，6271家門市為加盟店。

招股書也指出，霸王茶姬計劃進一步擴大和強化加盟網絡。在全球範圍內，目標是加強在馬來西亞、新加坡和泰國等成熟市場的業務，同時探索在美國等其他有前景的市場的擴張機會，計劃在2025年將中國和全球的門市數量增加1000至1500家。

據了解，霸王茶姬在北美市場的第一家店也將於近期在洛杉磯正式開幕。

近幾年來茶飲市場競爭愈加激烈。蜜雪集團（2097.HK）、古茗（1364.HK）、茶百道（2555.HK）、奈雪的茶（2150.HK）四家茶飲公司已陸續實現赴港上市。與先前赴港上市的茶飲品牌不同，霸王茶姬是首個登陸美股的中國新茶飲品牌。