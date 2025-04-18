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美3月獨戶開工量 跌至8個月低點

財經新聞組／綜合報導
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美國3月獨棟住宅建設量跌至8個月來最低點，並且由於進口材料關稅導致成本上升，抵消了房貸利率下降的助益，獨棟住宅建設量可能進一步下降。

美國商務部人口普查局表示，3月占住宅建設大宗的獨棟住宅開工量經季節性調整後年率下降14.2%至94萬套，為去年7月以來的最低水平。

川普總統對幾乎所有外國商品徵收進口關稅，其貿易政策也在迅速轉變，引發人們對通膨重新燃起的擔憂，並使經濟前景黯淡。

美國全國住宅建築商協會(NAHB)16日發布調查顯示，進口關稅的影響已經顯現。供應商平均將價格調高了6.3%，這意味著建商估計最近的關稅行動將為每套房屋帶來1.09萬元的典型成本影響。由於對經濟前景的擔憂，這些增加的成本掩蓋了近期房貸利率的下降。

目前新建房屋庫存處於2007年底的水平，建築商繼續開工建造房屋專案的動力也很小。

3月未來獨棟住宅興建許可證數量下降2.0%至97.8萬套。

5戶以上住房項目的開工率保持不變，仍為37.1萬套。

整體新屋開工量下降11.4%至132.4萬套。經濟學家原先預測新屋開工率將下降至142萬套。

多戶建築許可證數量躍升10.1%達44.5萬套。這使得整體建築許可證數量增加1.6%達到148.2萬套。

關稅 利率 人口普查

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