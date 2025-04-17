谷歌 在英遭控 索賠50億英鎊

谷歌在英國被起訴，索賠金額超過50億英鎊。這家美國科技巨頭遭控濫用其線上搜尋市場「近乎完全的主導地位」來抬高價格。16日在英國競爭上訴法庭提起的集體訴訟指出，谷歌濫用其地位來限制競爭搜尋引擎，進而鞏固其市場主導地位，並使自己成為線上搜索廣告的唯一選擇。谷歌遭控與智慧型手機製造商達成協議，在Android裝置上預先安裝谷歌搜尋和Chrome瀏覽器，並向蘋果支付數十億美元，以確保谷歌成為其Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。

上周房貸利率 升至2月來最高

上周房貸利率躍升至2月以來最高水平，抑制了整體需求，促使購房者尋求利率較低但風險更高的貸款 。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較前周下降了8.5%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸，平均合約利率從6.61%上升至6.81%；本周購屋房貸申請數量下降5%，較去年同期高出13%。Realtor.com表示，買家的需求可能比一年前更高，但市場上的活躍庫存比去年同期增加了30%。

旅行家上季巨災損失逾20億

旅行家保險公司表示，由於洛杉磯山火導致該公司遭受超過20億元的創紀錄巨災損失，該公司第1季獲利暴跌60%。財報結果揭示了加州史上最昂貴的自然災害後果。這場災害造成多人死亡，財產損失，有人估計經濟損失高達2500億元。截至3月31日當季，扣除再保險後該公司的巨災損失為22.7億元，而去年同期為7.12億元。該公司核心獲利為4.43億元，合每股1.91元；而去年同期的核心獲利為11億元，合每股4.69元。

Lyft收購歐洲計程車App

美國叫車公司Lyft宣布將以1.75億歐元收購歐洲計程車應用程式Free Now。此次收購是Lyft在歐洲的首次收購，預計將於2025年下半年完成，合併後，兩家公司每年將服務超過5000萬用戶。Free Now成立於2009年，前身為myTaxi，是一家總部位於德國漢堡的叫車平台。該公司自2019年起由德國汽車巨頭BMW和梅賽德斯奔馳共同擁有。該應用程式已在愛爾蘭、英國、德國和法國等9個國家的150多個城市推出。