美股最錢線／花旗唱和同業 看空史指前景

花旗集團股票策略師調降對美股 的評級，並表示隨著貿易衝突損害經濟成長和企業獲利，資金撤離股市尋求多元化投資的理由正在加強。

由曼泰(Beata Manthey)領導的團隊在報告中表示，「美國例外論」的裂痕將持續，再加上DeepSeek人工智慧模型的出現、歐洲財政擴張、不斷加劇的貿易緊張局勢，這些因素對美國企業的打擊將超過日本和歐洲公司，因此將美股評級從加碼調降至中性評級。

策略師寫道「無論是從國內生產毛額(GDP)，或是從每股獲利的角度來看，例外論的驅動因素正在消退。」「美股估值仍然相對偏高，而每股獲利下修正在加劇。」

花旗策略師加入美國銀行和貝萊德等華爾街大型投行的行列，對美股的前景轉而看淡，因為川普貿易政策最終結局的不確定性引發衰退。策略師寫道，投資人仍對美股處於加碼狀態，為進一步多元化提供了空間。

數據顯示，史坦普500指數的獲利估值已低於5年平均水平，但其12個月遠期本益比為19.4倍，而MSCI世界指數為16.5倍。

在另一份報告中，花旗集團美股策略主管克榮奈特(Scott Chronert)將史指年底目標價從6500點下修至5800點，較11日收盤價有8%的上漲空間。由於關稅 引發動盪以及經濟成長放緩跡象，他將史指的獲利預期從270元下修至255元。

曼泰和她的團隊將日股評級從減碼上修至加碼，理由是這個亞洲市場的估值較低以及可能獲得美國關稅豁免。

他們維持對歐股 的加碼立場，認為20%的關稅已完全體現在歐股中，而財政刺激和政策寬鬆將帶來利多。同時也將英股評級上修至加碼，理由是估值偏低。

曼泰和克榮奈特的預測與該公司的宏觀策略師不同；後者在川普發布暫停執行關稅措施90天後於上周將美股和歐股評級上修至加碼。