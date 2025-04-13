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未來一周美股三大觀察變數 留意財測動向

記者張瀞文／台北即時報導
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未來一周美股有三大觀察變數，首先是留意聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。（路透）
未來一周美股有三大觀察變數，首先是留意聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括3月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的美國企業包含Netflix、高盛、美國銀行、花旗、美國運通、聯合航空、ProLogis、聯合健康、亞培、嬌生等。

富蘭克林投顧指出，美國財報季即將開跑，可留意財測動向。根據Fastset到4月4日數據，預計第1季S&P 500指數企業獲利將成長7%，其中，醫療保健、科技更將成長35.8%、14.8%。但也需留意財測，不排除愈來愈多企業因川普關稅而下修財測，甚至可能因難以預估而撤回或乾脆不提供財測，進而引發更多投資人疑慮。

富蘭克林投顧指出，川普對等關稅超過市場最悲觀預期，觸發新一輪拋售，將未來12個月經濟衰退機率調升至50%。若撇開貿易動盪不談，近期的股市疲軟和市場領頭羊輪動也受到擁擠配置、人工智慧（AI）資本支出質疑的影響。

富蘭克林投顧指出，現階段市場疲軟是因政策不確定性上升。歷史上，當美國政策不確定性指數處於高位時，S&P 500指數在隨後六個月、12個月的平均漲幅分別為9.3%、18.1%，這也代表雖然股市可能因政策不確定性驟升而下滑，但隨不確定性消退，反而提供投資人逢低布局機會。

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