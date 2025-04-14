川普打關稅 物價恐上漲 民眾荷包拉警報

中國製玩具價格預估將比現在至少上漲30%。(路透資料照片)

美國總統川普 (Donald Trump)4月2日通過一連串馬上生效的進口關稅 措施，對所有國家發動貿易戰，政府以壯烈姿態邁大步，課稅料將推升商品成品、恐導致物價上漲，全美消費者和企業將付出沉重代價。

川普重返白宮以來，課徵關稅的態度強硬。如今大家討論的，已不再是因關稅而導致哪些商品漲價的問題，而是「何時」漲價。至於先前議論紛紛的漲價商品有哪些？簡短的回答是：一切商品都會上漲，無可倖免。

川普明確表態，課徵關稅已無談判餘地，如果依約執行4月2日所提出的計畫，只有來自墨西哥和加拿大的某些商品可望避免關稅，其他所有國家的商品都將被徵收至少10%關稅，至於被美國列為貿易壁壘「最嚴重違規者」(worst offenders)的60個國家，稅率甚至更高。

被美國政府盯上的名單首推中國。4月9日起，美國對幾乎從中國進口的所有商品都會課徵54%關稅；假如川普履行承諾，對所有從委內瑞拉購買石油的國家(包括中國)額外徵收25%關稅，中國進口商品的關稅稅率將更上一層樓，達79%。

此外，從5月2日起，從中國和香港運往美國的包裹，價值若低於800元，將被徵收54%關稅，平價時尚用品業者Shein、拼多多(Temu)和AliExpress直接受衝擊。

無黨派稅務基金會(Tax Foundation)估計，在川普全面性關稅政策下，全美家庭平均每年將為商品多支付2100元。

★最嚴重違規者有哪幾國

美國去年從中國進口4390億元的商品，中國成了僅次於墨西哥的第二大進口來源。

美國高度依賴進口商品的來源被稱為「最嚴重違規者」，除了中國，另有越南 ，將面臨46%關稅，台灣也是其中之一，將被課32%關稅。

美國人口普查局數據顯示，越南是美國去年第六大進口來源地、台灣位居第八。

關稅針對進口商品課徵，當這些進口國的商品到達美國時，美國企業將先承擔費用。然而，企業不總是完全承擔額外成本，有時可能提前與批發客戶簽約、要求以特定價格出售商品給他們，或者可能維持比額外成本來得低的價格，以留住客戶。

川普一再強調，只要在美國就地製造，就沒有關稅。但即使有更多商品移到美國生產，成本可能更高，最終仍導致價格上漲。

川普課收關稅恐導致全面漲價，有些商品所受影響特別大。

★筆記型電腦和平板電腦

美國聯邦貿易數據顯示，2024年，美國筆記型電腦及平板電腦的前三大外國供應來源依序是中國、越南和台灣，總出貨量472億元。

包括智慧型手機、電腦顯示器等在內的幾乎所有消費性電子產品都可能因川普課關稅而漲價。

半導體課關稅是另一隱憂。許多電子產品都需要晶片，新車使用的晶片多達數千個，這些都與半導體息息相關。而美國高度倚賴台灣的半導體，課關稅後，美國消費者選購筆記型電腦、汽車、家用電器、醫療設備、Wi-Fi路由器和LED燈泡，價格都可能上漲。

（川普提出單獨對半導體徵收25%關稅，但白宮2日發布的事實清單提到，此類關稅不會外加在已宣布關稅之上。）

美國消費科技協會(Consumer Technology Association)國際貿易副總裁雷佐(Ed Brzytwa) 表示，目前零售庫存可能要三、四個月才耗盡，屆時，消費者可能開始看到價格上漲，正好是返校購物季和假期。

★鞋類、玩具、服裝影響大

美國去年從中國、越南進口185億元的鞋子。幾乎占美國進口鞋總額的70%。

中國和越南是美國去年玩具前兩大進口來源，總額150億元。

玩具協會(The Toy Association)估計，美國銷售的玩具高達77%在中國製造；該協會總裁兼執行長阿赫恩(Greg Ahearn)說，美國即將對中國商品徵收54%關稅，玩具業根本無法承受如此高額關稅。

阿赫恩預估，美國消費者可能要到夏末才會看到玩具價格上漲，屆時，新產品將會在開學前推出。玩具利潤率往往很低，業者沒有能力吸收關稅所增加的成本，更何況關稅高達54%，更是無力招架。

預計課徵關稅後，在美銷售的中國製玩具價格將比現在至少上漲30%。

只要查看衣服上的標籤，就能了解在美銷售的服裝大量來自中國和越南；美國去年從中國、越南進口的服裝價值約140億元，是最大的兩個來源。

其他主要進口來源國包括孟加拉、印度、印尼和柬埔寨，也將被課徵26%至49%不等的互惠關稅(reciprocal tariffs)。

美國時尚產業協會(US Fashion Industry Association)發言人高森斯(Stephanie Gauzens)明確表示，川普的關稅政策將對時尚業產生重大影響。不過，她並沒有預估美國消費者有多大承受力。