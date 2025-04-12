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美股驚濤駭浪後竟周漲5% 下周再坐雲霄飛車？投資人更關注美債

編譯劉忠勇／綜合外電
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分析師發布報告中指出，在美債殖利率回穩、恢復正常波動之前，風險資產恐怕都難有表現。（美聯社）
分析師發布報告中指出，在美債殖利率回穩、恢復正常波動之前，風險資產恐怕都難有表現。（美聯社）

道瓊工業指數周五（11日）大漲逾600點，經過金融海嘯以來最大單日反彈、疫情以來最劇烈波動之後，三大指數最終以超過5%的周線漲幅作收。企業即將密集公布財報之際，這種有如雲霄飛車的走勢，下周恐怕還有得玩，除貿易情勢外，投資人也擔心美國公債賣壓不止。

史坦普500指數周五上漲1.8%，一周上漲5.7%；那斯達克綜合指數大漲2.1%，單周漲幅高達7.3%；道瓊工業指數上漲1.6%，周線上漲5%。費城半導體指數周五大漲2.5%，台積電ADR漲3.9%，周線各漲10.9%和7%。

不過，美股三大指數仍低於上周川普在白宮玫瑰園宣布關稅之前的水準。

美股周五開低，密西根大學消費者信心指數大幅下滑，反映市場對貿易、就業和通膨的疑慮加劇。摩根士丹利、摩根大通和貝萊德率先公布第1季財報優於預期，帶動市場回穩。不過，美國三大銀行周五公布財報時，不斷出現「變數」、「未知」與「動盪」等措詞。摩根大通執行長戴蒙表示，他預料美國公債市場將出現一波「混亂」，迫使聯準會（Fed）進場干預。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯接受英國金融時報訪問也表示，如果金融形勢失序，Fed「絕對會準備好」幫助穩定金融市場。

牽動全球經濟舉債成本的美國10年期公債殖利率本周勁揚半個百分點，漲到接近令市場憂心的關鍵水準4.5%，也創下自2001年11月以來最大單周漲幅。30年期公債殖利率則飆升至4.873%，是1987年4月以來最劇烈漲勢。

股債價格同步大跌，讓不少投資人擔心，公債市場這個傳統避風港，正面臨功能失靈的風險。影響所及，美元也同步重貶，美元指數（DXY）大跌2.8%，一度跌破100。

Greenwood Capital投資長陶德（Walter Todd）指出，過去遇到避險狀況時，美元和美債通常扮演資金避風港角色，但這周情況並非如此，股市下跌之際，美元和公債竟同步遭到拋售。

巴克萊分析師發布報告中指出：「在美債殖利率回穩、恢復正常波動之前，風險資產恐怕都難有表現。」

那斯達克綜合指數和史坦普500指數周三分別飆漲創下2001年1月和2008年10月來最佳單日表現，但投資人反而引以為憂。2001年1月是網際網路泡沫破裂期間出現的短暫反彈，而2008年股災後來重挫逾五成，花了好幾年才復原。

下周美國企業將正式迎接新一輪財報季，市場勢必面臨另一番考驗。高盛、嬌生和Netflix將公布財報。

市場也仍對貿易情勢極其敏感，寄望能看到美國和被暫緩徵收高額關稅90天的國家之間，出現實質進展。

美中這兩大經濟體之間的對峙，也將持續吸引市場目光。在川普宣布調高對中國貨品關稅後，北京周五也對美進口貨品關稅調高至125%。

殖利率 關稅 那斯達克

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