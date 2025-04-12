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美股最錢線／輝達雖跌 AI股仍被看好

財經新聞組／綜合報導
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摩根史坦利分析師摩爾(Joseph Moore)在給客戶的最新報告中寫道：「關稅的擔憂可能暫時退散，但事情遠未結束。」

Cantor Fitzgerald分析師繆斯則直接質疑：「接下來呢？」

不過，即使市場仍存在不確定性，一些分析師認為，晶片類股巨頭所面臨的最壞情況其實也沒有那麼糟。

繆斯指出，投資人現在重新回到晶片領域，偏好人工智慧(AI)受益股，比如輝達(Nvidia)、博通以及台積電。

他指出，「我們依然認為AI類股是最值得持有的部位。」並強調這些企業在2025年可望交出超出華爾街預期的業績表現。除了最看好這3支股票外，他也認為美光科技值得關注，因為AI類股「在經濟波動中相對不敏感」。

即使市場對關稅仍感擔憂，但摩爾指出，輝達所遭受的「微觀經濟影響其實很小」。

他指出，輝達已在為其GB200服務器在墨西哥的生產做好準備，這有助於減輕來自亞洲的高額關稅帶來的影響，「總體來看，生產轉移向北美並不算太難。」GB200屬於Blackwell產品系列，「的確比普通的代工項目複雜，但其產量並不算大。」

此外，摩爾還指出，像GB200這樣的大型機架級產品，在短期內並不是一個「價格敏感型市場」。

他還提到，當前投資人的另一個擔憂是經濟前景。他並不認為輝達具備「抗衰退」屬性，但認為公司仍處在一個不錯的位置，「衰退的類型也很關鍵，因為GPU的需求目前仍相當堅挺。真正的風險更多來自融資，而不是其他方面。」

他寫道：「採購經理人指數略微下滑，或關稅導致的消費者零售降溫，都不會影響GPU支出。但如果風投融資陷入緊張，那就另當別論了。」

同時，他表示自己「對市場上那些極度悲觀的輝達觀點感到意外」，因為不少超級雲端計算公司近幾個月都提到要增加資本支出。（財經新聞組）

輝達 關稅 AI

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