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晶片外包美企 可獲關稅豁免

財經新聞組／綜合報導
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中國半導體產業協會(CSIA)發布通知，將製造業務外包的美國晶片製造商將免受中國對美國進口產品徵收的報復性關稅

CSIA在其微信公眾號上發布「緊急通知」指出：「所有積體電路，無論封裝或未封裝，進口海關採購的申報原產國都是晶圓製造廠所在地。」

根據中國晶片製造商資訊平台和論壇EETop說法，對於將製造業務外包給台灣晶片製造巨頭台積電的美國晶片設計公司，例如高通和AMD，中國海關當局將把這些晶片的原產地歸類為台灣。

EETop在其微信公眾號上表示，這意味著進口其晶片的中國企業將不會被迫支付中國對美國進口產品徵收的報復性關稅；「相較之下，英特爾、德州儀器、ADI和安森美半導體生產的晶片，這些在美國擁有自己的晶圓廠的企業可能被歸類為美國原產晶片，會被徵收84%或更高的關稅。」

北京11日將對美國進口商品的關稅提高至125%，以反擊美國總統川普將對中國商品的關稅提高至145%的決定。EETop的分析報告是在北京最新一次調升關稅前發布的。

科技研究公司Omdia半導體研究主管何輝表示：「CSIA的通知有助於區分哪些美國晶片將受到關稅打擊。很明顯，一些在美國生產的晶片即使在中國包裝，也仍將被徵稅。」

關稅 微信 台積電

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