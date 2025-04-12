物價蠢動 T恤恐成下一個雞蛋

T恤恐接替雞蛋，成為接下來物價上揚的代表性產品。（歐新社）

上個月通貨膨脹 率大幅放緩，但由於川普總統的激烈貿易戰繼續為經濟前景蒙上陰影，對中國加徵的新關稅 可能引發新一波物價上漲。

白宮10日確認，中國的總關稅稅率實際上為145%，高於先前報告的125%。雖然川普對非報復性國家暫停徵收90天的對等關稅，但這次調漲已將美國整體平均有效關稅稅率推高至27%，為1903年以來的最高水準。

前聯準會經濟學家、現任新世紀顧問公司首席經濟學家薩姆表示：「如果短期內商品供應大幅回落，就可能導致消費者物價上漲。」「T恤可能很快就會成為最新的雞蛋。」

美國勞工統計局10日的最新數據顯示，上個月核心物價指數年率漲幅為2021年3月以來的最低水平，而當月CPI價格則出現2020年5月以來首次下降。

RSM首席經濟學家布魯蘇威拉斯(Joe Brusuelas)表示：「這是個非常好的數字。」「不幸的是，由於關稅即將實施，這是關稅引發通膨上升之前看到的最後一個清晰的通膨數據。」

即使暫停關稅90天，除非供應鏈轉向其他國家，否則美國對中國關稅的大幅調漲仍可能大幅增加成本。這使得通膨風險在可預見的未來持續上升。雖然目前尚不清楚通膨將會有多劇烈，以及需要多長時間才會顯現。

薩姆補充說：「這些對我們來說都是近年來未知的領域。」「至於這會如何在通貨膨脹中體現，以及這究竟是如何發生，還很不確定。」

由於政治動盪有可能顛覆全球經濟的未來，不確定性已成為當今的熱門詞彙。儘管美國勞動市場基本上保持穩定，但華爾街 仍擔心貿易情勢的變化可能引發自身造成的經濟衰退。

最大的擔憂之一是滯脹，即經濟成長停滯、通貨膨脹持續、失業率上升。在一系列令人失望的數據發布、政府最近的貿易衝擊和其他政策未知因素後，這種風險在華爾街的預測中更加明顯。