海關證實報關系統故障 川普寄望的關稅暫時收不到

美國海關及邊境保護局11日發布警示，指出報關系統故障。該系統用於讓貨物申請豁免關稅，受影響的包括本周關稅政策劇烈變動之際，已在運輸途中的中國貨物，以及獲川普暫緩徵收對等關稅90天國家的貨物。圖為加州奧克蘭港。(美聯社)

美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP ）11日發布警示，指出報關系統故障。該系統用於讓貨物申請豁免關稅 ，受影響的包括本周關稅政策劇烈變動之際，已在運輸途中的中國貨物，以及獲川普 暫緩徵收對等關稅90天國家的貨物。

CNBC報導，CBP發現供美國貨主申請免除關稅的進口代碼無法運作，目前「正檢視問題」，建議報關行「先單獨傳送貨物放行資料，待問題解決後再補交報關摘要」。

一般而言，美國進口商在支付貨運費用時，會同時提交貨物放行文件與財務文件，以便完成付款程序。為了確保貨物流動不中斷，海關建議進口商現在先提交貨物放行文件，等系統修復後再補交財務文件。

目前這個情況代表，美國政府暫時無法徵收這些貨物的關稅。

CNBC指出，美國對多國暫緩徵收對等關稅，以及對中國的高關稅，都是依據船運日期來判定，也就是貨物離開工廠或倉庫的日期。這被稱為「海上條款」（on the water clause），適用於所有在4月5日、9日與10日三次關稅公告前已啟運、正運往美國的貨物。

即便中國的關稅稅率已上調至145%，以及近期實施的一系列新關稅，「海上條款」仍未改變。CBP表示，等到問題解決後，將發布近況更新。

對美國貨主與整體供應鏈而言，這是在目前關稅政策不明與擔憂氛圍下的又一打擊。外界也質疑海關是否有能力執行新政策、以及是否能如期徵收到川普政府所依賴的關稅收入。