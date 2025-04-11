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美通膨放緩3月CPI月減0.1% 專家估未來物價勢必上升

編譯任中原、林文彬／綜合報導
美CPI走勢。(資料來源：彭博資訊)
美CPI走勢。(資料來源：彭博資訊)

美國3月各項消費者物價指數（CPI）全面低於預估，整體CPI更比2月下滑，是近五年月比首見不升反降。但由於川普政府已從4月5日起加徵10%的普及式關稅，因此未來通膨勢必將上升，美國聯準會（Fed）並不會改變利率政策立場。

勞工部10日公布，美國3月整體CPI比2月下降0.1%，低於預估的上升0.1%，也低於2月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.4%，也低於預估的2.5%，及2月時的2.8%升幅。上月通膨降溫主要是反映能源價格下跌，以及今年初時物價強勁漲勢逐漸消退。

至於扣除食品和能源價格的核心CPI，比2月上升0.1%，低於預估的0.3%，也低於2月時的0.2%升幅；比去年同期則上升2.8%，但同樣低於預估的3.0%，及2月時的3.1%升幅。

經濟學者指出，通膨降溫當然是個好消息，但不應誇大此一數字的效應，因為3月只有對中國的關稅及鋼鋁關稅落實，因此只反映出一小部分的關稅衝擊，CPI數字並不會改變Fed的利率決策。凱投集團預估，通膨率最高將升到4%上下。

另外，3月實質平均時薪比去年同期上升1.4%，高於2月時的1.1%（修正數）；實質平均周薪年升0.8%，升幅與2月持平。

同日勞工部公布的另一個數據顯示，截至4月5日止的上周首次申領失業給付人數為22.3萬人，符合預估，比前周小增4,000人；四周移動平均數為22.3萬人，與前周相同。3月29日止的一周內，連續申領失業給付人數為185萬人，低於預估的188.6萬人，及之前一周的189.3萬人。

前一日Fed公布的3月會議紀錄指出，幾乎所有決策官員都認為，美國經濟同時面臨通膨升高與成長減緩的雙重風險，並強調「與會官員研判關稅提高的效應可能推升今年的通膨率，且企業成本正在上升」。所幸勞動市場降溫，工資升幅減緩，使服務業通膨壓力減輕，將抵消產品類的壓力。

 日本的通膨則有加速上揚之勢，3月躉售物價加速上漲，漲幅超出所有分析師預估，顯示成本壓力揮之不去，讓飽受美國關稅政策不確定性所苦的日本企業雪上加霜。日銀10日公布，3月企業商品價格指數比一年前上漲4.2%，漲幅大於2月的4.1%，彭博資訊訪調的22名分析師預估值都低於實際數字。稻米等農產品價格3月持續大漲，漲幅達到40.1%，石油及煤炭價格漲8.6%。

物價壓力徘徊不去可能重新點燃日銀繼續升息的預期，但川普決定對進口商品全面課徵關稅，已導致日銀升息路徑複雜化。

關稅 勞工部 利率

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