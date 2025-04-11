我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

全球大宗商品價暴跌 預警經濟衰退 能源價格跌幅最大

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約商品交易所各項大宗商品價格今年來都出現大幅下跌。（路透）
紐約商品交易所各項大宗商品價格今年來都出現大幅下跌。（路透）

隨著世界兩大經濟體之間的貿易戰緊張局勢再次加劇，以及經濟衰退訊號不斷亮起，全球大宗商品價格遭受重創。

追蹤能源、金屬和農業等全球大宗商品的史坦普高盛商品指數顯示，自4月2日美國總統川普宣布一系列「對等」關稅以來，大宗商品價格已下跌逾8%。在川普9日宣布改變關稅政策後，價格雖略有回升，但中國商品的關稅稅率提高至125%，加大了對中國的壓力。

BCA Research宏觀和地緣政治專家帕皮奇(Marko Papic)表示：「大宗商品價格暴跌就像一個斷路器，預示著全球經濟衰退即將來臨。」

中國是最大的大宗商品消費國，高於預期的關稅不僅可能拖累中國經濟成長，也可能影響其對某些大宗商品的消費，特別是能源和工業金屬。

根據史坦普全球GSCI能源指數，在一籃子所有大宗商品中，能源價格自4月2日以來跌幅最大，下跌約12%；工業金屬跌幅位居第二，約9%；再其次是軟商品，下跌約5.2%。

就石油而言，更廣泛的負面情緒也與OPEC+最近決定加快增產步伐相吻合。由於中國是最大的原油進口國，且原油商品以美元計價，油價對貿易戰升級十分敏感。

對大宗商品價格進一步下跌的預期，讓越來越多人擔心美國經濟將陷入衰退。摩根大通預計，美國國內生產毛額在經歷了強勁成長之後，今年將萎縮0.3%。

荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略師表示：「自4月2日以來，原油價格普遍下跌，表明市場正在消化更大的經濟衰退可能性。」

惠譽解決方案研究部門BMI大宗商品主管巧德胡利(Sabrin Chowdhury)表示：「隨著貿易和地緣政治緊張局勢升級，全球經濟衰退擔憂加劇，大宗商品價格受到快速惡化的市場情緒的打擊。」並補充說，美國陷入經濟衰退的可能性目前已超過50%。

關稅 油價 川普

上一則

市場動盪期沒機會獲利 美地區性銀行財報面臨考驗

下一則

人行降準降息? 專家：條件已經成熟 月內上路

延伸閱讀

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

美股續挫 道指午盤跌逾1400點
關稅戰血流滿地 油價崩盤 美國頁岩油生產面臨威脅

關稅戰血流滿地 油價崩盤 美國頁岩油生產面臨威脅
美股無力上漲 早盤指數全崩 川普發文不受影響

美股無力上漲 早盤指數全崩 川普發文不受影響
股市隨關稅戰震盪 專家：想「抄底」前應了解的事

股市隨關稅戰震盪 專家：想「抄底」前應了解的事

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故