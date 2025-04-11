全球大宗商品價暴跌 預警經濟衰退 能源價格跌幅最大

紐約商品交易所各項大宗商品價格今年來都出現大幅下跌。（路透）

隨著世界兩大經濟體之間的貿易戰緊張局勢再次加劇，以及經濟衰退訊號不斷亮起，全球大宗商品價格遭受重創。

追蹤能源、金屬和農業等全球大宗商品的史坦普高盛商品指數顯示，自4月2日美國總統川普 宣布一系列「對等」關稅 以來，大宗商品價格已下跌逾8%。在川普9日宣布改變關稅政策後，價格雖略有回升，但中國商品的關稅稅率提高至125%，加大了對中國的壓力。

BCA Research宏觀和地緣政治專家帕皮奇(Marko Papic)表示：「大宗商品價格暴跌就像一個斷路器，預示著全球經濟衰退即將來臨。」

中國是最大的大宗商品消費國，高於預期的關稅不僅可能拖累中國經濟成長，也可能影響其對某些大宗商品的消費，特別是能源和工業金屬。

根據史坦普全球GSCI能源指數，在一籃子所有大宗商品中，能源價格自4月2日以來跌幅最大，下跌約12%；工業金屬跌幅位居第二，約9%；再其次是軟商品，下跌約5.2%。

就石油而言，更廣泛的負面情緒也與OPEC+最近決定加快增產步伐相吻合。由於中國是最大的原油進口國，且原油商品以美元計價，油價 對貿易戰升級十分敏感。

對大宗商品價格進一步下跌的預期，讓越來越多人擔心美國經濟將陷入衰退。摩根大通預計，美國國內生產毛額在經歷了強勁成長之後，今年將萎縮0.3%。

荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略師表示：「自4月2日以來，原油價格普遍下跌，表明市場正在消化更大的經濟衰退可能性。」

惠譽解決方案研究部門BMI大宗商品主管巧德胡利(Sabrin Chowdhury)表示：「隨著貿易和地緣政治緊張局勢升級，全球經濟衰退擔憂加劇，大宗商品價格受到快速惡化的市場情緒的打擊。」並補充說，美國陷入經濟衰退的可能性目前已超過50%。