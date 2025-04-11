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Polestar第1季銷量飆升76%

電動車製造商Polestar第1季銷量飆升76%，折扣和優惠有助於抵消激烈的競爭和不確定的經濟前景。上季該公司售出約1萬2304輛汽車，而去年同期售出6975輛，當時這家瑞典公司正經歷著因需求疲軟而產生的困難時期。銷售的大幅成長顯示，Polestar的促銷活動已獲得成效，因為在利率上升和通膨持續走高的高度動盪經濟環境中，消費者正在尋求更便宜的選擇。此外，美國總統川普引發的全球貿易戰可能會推高汽車價格，導致消費者選擇減少，成本增加。

亞馬遜CEO解釋AI發展宏圖

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)為該公司在人工智慧(AI)開發上投入的數十億美元進行辯護，聲稱這項投資對於保持競爭力是必要的。他在致股東的信中寫道：「如果你的使命是讓顧客的日常生活變得更美好、更輕鬆，並且相信每次顧客體驗都會被AI重塑，那麼你就會在AI方面進行深入而廣泛的投資。」他說，取得AI晶片和建立資料中心需要大量的資本投入，「我們現在大力投資將使我們的客戶、股東和業務受益。」

首申失業金數略增 符合預期

上周新申請失業救濟金的人數略有增加，隨著企業應對川普總統對進口產品徵收的關稅，這個數字可能繼續上升。美國勞工部表示，截至4月5日當周，首次申請失業救濟金人數增加4000人，經季節性調整後達到22.3萬人；與經濟學家的預測相符。截至3月29日當周，持續申領失業救濟金的人數減少4.3萬人，經季節性調整後為185萬人。川普政府的關稅政策嚴重削弱了企業和消費者信心，這可能會對投資、支出和勞動力需求造成壓力。

LVMH美國製造遭遇難題

路透報導，路易威登集團（LVMH）前員工指出，這家法國精品巨擘位於美國德州的工廠，自六年前開始投入營運以來一直遭遇諸多生產問題，營運表現是該集團全球工廠中敬陪末座，而且「明顯」落後其他工廠，凸顯「美國製造」未如想像容易。

消息人士說，德州廠缺乏可生產符合集團品質標準的技術勞工，「他們花了數年時間才開始生產Neverfull手提包的簡單口袋」。報導也引述前員工說，該廠在剪裁、準備及組裝過程中的皮革浪費率高達40%，產業一般比率大約是20%。多名前員工還說，為提升產量，監工對掩蓋瑕疵行徑「視而不見」，有時甚至鼓勵這樣做。

AI 川普 德州

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