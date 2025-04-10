反馬斯克 浪潮 福斯業績躍增

在反馬斯克浪潮拖累特斯拉的銷量之際，福斯意外受惠，旗下電動車銷量激增近六成，彭博資訊報導，福斯9日說，第1季的全球銷量增加1.4%至213萬輛，在歐美市場的銷量成長，抵銷中國大陸買氣持續下滑的影響。

消費者對馬斯克擴大參與川普政府，以及支持歐洲的極右派運動表達不滿，導致特斯拉銷量下滑，這似乎提振了福斯等車廠的電動車銷量。

達美CEO直指貿易政策錯誤

達美航空不會在今年下半年擴大航班，因為在川普總統的貿易政策下，訂位量令人失望，執行長巴斯蒂安直指這是「錯誤的做法」。達美航空預測第2季營收將較去年同期下降2%或成長2%，而華爾街先前預計將成長1.9%；預計調整後每股獲利在1.7至2.3元間，而分析師預計每股獲利2.23元。

該公司還表示，在投資人會議確認目標一個月後，無法重申其2025年的財測。達美航空上月下修第1季獲利預期，理由是商務和休閒旅遊需求低於預期。

雪佛龍油井擴大採用新技術

美國石油 巨頭雪佛龍公司計劃在二疊紀盆地擴大使用一種技術，可以同時在三口井中壓裂地下岩石，以縮短石油生產時間和降低成本。雪佛龍對這項被稱為「三重壓裂」的技術進行了擴展。

與此同時，這家美國第二大石油生產商預計，雖然已開始減少二疊紀盆地的支出，但仍將繼續增加這塊美國最大油田的產量。雪佛龍去年3月首次在二疊紀盆地採用三重壓裂技術；今年該公司計劃在盆地內50%至60%的油井使用這種技術，高於去年的20%。

上周房貸申請總量躍升20%

金融市場的波動導致上周房貸利率 大幅下降，從而導致房貸需求大幅增加。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量較前周躍升20%，達到2024年9月以來的最高水準。

符合貸款資格的30年期固定利率房貸，平均合約利率從6.7%降至6.61%；較去年同期低了40個基點。雖然利率降幅並不大，仍是去年10月以來最低水準。房貸再融資申請較前周增加35%，較去年同期增加93%。