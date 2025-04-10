美股最錢線/7巨頭雖遭重創 仍不可或缺

甚至在股市受關稅 上沖下洗影響之前，大型科技公司就已經步履蹣跚。

組成「七巨頭」的數兆元市值個股從華爾街的後燃器變成無用武之物。一些分析師下修了史坦普500指數年底水平，原因是受到《沉睡的七巨頭》沉重包袱的拖累，包括AI 開發的巨大成本、Deepseek的意外成功，以及迫在眉睫的新徵稅威脅。

但隨著AI交易降溫，「七巨頭」仍然追蹤著市場的成長軌跡，甚至考慮到它們集中在史指中。許多最大公司的估值都是由AI狂熱、「害怕錯過」(FOMO)交易以及關於軟著陸的動物精神等因素共同推高的，這種說法過去並沒有爭議，現在也沒有。

但過了幾周，經過幾次恐慌性交易，「七巨頭」已經變得無比渺小。但本周出現的緩解，即使在幾個小時內轉瞬即逝，卻凸顯出這些股票即使在下跌的情況下仍然有多重要。

儘管上周的關稅公告可能粉碎了關於這些股票「大到不能倒」的希望，並拖累了市場，但更好的解讀可能是，它們仍然規模龐大、實力雄厚、利潤豐厚，並且在消耗性市場中處於有利地位。

這些股票歷來發揮防禦作用。花旗銀行分析師克榮奈特(Scott Chronert)去年底表示，它們有潛力「在擔心市場和經濟中的其他因素時」承擔起重任。

嘉信理財資深投資策略師戈登(Kevin Gordon)也指出，「七巨頭」資產負債表上的現金足以應對更高的利率 。

這些大型股票不僅被視為史指的先鋒，占史指加權市值約三分之一，它們還像一棵大樹，投資人有時會爭先恐後地爭取蔽蔭。

但即使它們的業務陷入海外困境，也可能擁有更多資源來度過數月的不確定性，獲利率可以更好地吸收隨之而來的成本上漲。規模龐大、資金充裕、業務範圍廣泛，這是一種很好的進攻，但也可能也是一種很好的防禦。（財經新聞組）