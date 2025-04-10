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散戶急尋投資良藥 但未退出市場

財經新聞組／綜合報導
散戶投資人雖四處尋求投資建議，但並未退場。（美聯社）
散戶投資人雖四處尋求投資建議，但並未退場。（美聯社）

美國總統川普宣布全面徵收關稅，引發人們對經濟衰退的擔憂。散戶投資人紛紛打電話尋求建議。最緊張的是那些即將退休的人，因為市場下滑會嚴重破壞投資組合。

話雖如此，金融顧問表示，即使股市市值蒸發數兆美元，但大多數人還是安然度過難關，而不是拋售一切轉而持有現金。史坦普500指數較2月高點下跌18.9%，自4月2日川普宣布加徵關稅以來下跌12.1%。該指數8日近一年來首次跌破5000點。

Perigon Wealth Management駐芝加哥投資長哈山(Rafia Hasan)表示：「我們的工作是讓客戶安心，不要恐慌。」「沒錯，有些平時不怎麼緊張的客戶詢問這次是否應該改持現金。但謝天謝地，到目前為止，還沒有人這麼做。」

然而，他說，那些準退休族即使多年來一直與財務顧問合作，並聽過許多「不要情緒化反應」的建議，但這次似乎更加緊張。雖然個人退休基金或401(k)最終可以將相對適中的60%的資金配置給股票，但仍會受到拋售的打擊，而年輕的退休投資人可以擁有更大的股票投資組合。

家庭通常對股票的曝險處於歷史高位，如果減少支出，股票將面臨大幅下跌的風險，經濟也將變得脆弱。Ned Davis Research的最新數據顯示，股票持有量占家庭金融資產的48.2%，高於2007年和2008年全球金融危機之前的37.8%。

Horizo​​n Investments策略師費奇(Austin Fitch)表示，雖然上周焦慮客戶來電數量增加50%左右，但只有大約10%到15%做出草率的決定，透過轉持現金或大規模重新配置，來做一些他擔心「在未來某個時候會反過來傷害他們」的事情。

他說，「決定退出很簡單；難在知道何時回來。」

不過，一位分析師表示，由於市場波動，仍有理由建議客戶增加現金配置。CFRA財富管理全球研究主管比蘭德(Paul Beland)表示：「現在是儲備資金的好時機，這樣，一旦出現便宜貨機會，就可以立即抓住。」

CFRA最近建議客戶將現金配置從5%提高到10%，並將債券投資比例從先前的30%降低到25%。

退休 川普 關稅

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