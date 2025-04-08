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「末日博士」羅比尼預測：美今年不陷衰退、Fed不會救川普

編譯季晶晶／綜合外電
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有「末日博士」瓷稱的經濟學家羅比尼說，交易員應降低對聯準會將擴大降息以減輕川普貿易戰影響的押注。(路透)
有「末日博士」瓷稱的經濟學家羅比尼說，交易員應降低對聯準會將擴大降息以減輕川普貿易戰影響的押注。(路透)

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）對華爾街示警：降低對聯準會（Fed）將擴大降息以減輕川普貿易戰影響的押注。

這位因為正確預測2008年金融危機而聲名鵲起的經濟學家預測，美國經濟能躲過衰退，而等到關稅相關的政策紛亂緩和後，在今年剩餘時間內，聯準會將保持利率穩定。

羅比尼對經濟前景的樂觀態度與其他觀察家形成鮮明對比，前財長桑默斯（Lawrence Summers）預測經濟衰退可能200萬美國人失業，一些華爾街經濟學家認同這個看法。

因為擔心懲罰性關稅引發全球衰退，股市出現拋售潮 ，羅比尼預期川普會先屈服於市場壓力，聯準會則將堅持其抗通膨任務，何況信貸市場在最近的全球動盪中相對有彈性。

「川普賣權和鮑爾賣權之間存在比誰能撐得久的遊戲」。他認為，「鮑爾賣權的執行價格將低於川普賣權的執行價格，這意味鮑爾會等到川普先讓步。」

聯準會主席鮑爾上周表示，新關稅的經濟影響可能遠超預期，導致成長放緩和通膨走升。本周，交易員初步預期，聯準會將降息3到5碼，有些人甚至將聯準會可能在下次召開利率會議前緊急降息的因素考慮進來。

儘管貿易談判升高市場對於美國可能軟化保護主義立場的期待，但這警示，未來將進入有較高關稅的新世界。在經營Roubini Macro Associates的羅比尼看來，這表明通膨將證明具有黏性，進而損害長債投資人，為他所管理的ETF，Atlas America Fund，提供了有利局面，該基金投資於抗通膨的美國公債、市政證券和黃金信託等等。

主動管理型基金Atlas America Fund（成立以來約積累1,600萬美元資產）今年上漲近1%，表現優於瀕臨熊市的史坦普500指數，也贏過彭博的60/40指數。

隴著中國大陸喊出要對川普最新關稅威脅「奉陪到底」，羅比尼還舉出可能推高通膨的第三個因素：習近平。他說，當前也存在「習近平賣權」，即習近平可能在某個時點選擇向美國釋出善意，「但我認為他短期內不會這樣做，因為那會讓市場獲得喘息空間，減輕川普壓力」。

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