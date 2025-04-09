零售商Day Owl、Oiselle…暫停下單中越 凍結招聘

前景不明，零售商暫停下單，並凍結招聘。（路透）

美國將自9日起對從越南 和中國進口的產品提高關稅 。在此之前，美國各地的服裝和配件零售商 都在延後下單，並凍結招聘。

這些企業與Nike和Lululemon一樣，都面臨著一個艱難的選擇：透過漲價40%來抵消關稅成本，但這可能會嚴重影響銷售額；或者吸收成本上漲並進一步壓縮本已微薄的利潤率。

然而，與規模較大的競爭對手不同，規模較小的服裝和鞋類製造商缺乏龐大的供應鏈，因此高度依賴越南和中國。

成立6年的紐約公司Day Owl在越南生產背包，執行長羅森柏格(Ian Rosenberger)已暫停下單。他估計，除非達成協議大幅降低越南的關稅，否則Day Owl在30天後破產。

他表示，關稅將使他的稅額從5元漲至22元，迫使他將高端包的價格從155元提高到212元。

成員包括Nike、沃爾瑪、Skechers和Deckers的美國鞋類經銷商和零售商協會計算得出，一雙在越南生產的售價為155元的跑鞋，在美國商店必須將標價調漲至220元才能抵消46%的關稅。

大型公司與世界各地的工廠合作，為它們提供了一些談判籌碼，以與供應商分攤關稅成本。但小型企業如華盛頓州西雅圖的女性跑步品牌Oiselle，承擔成本的能力較弱，規劃替代方案的資源也較少。

Oiselle從越南採購緊身褲、運動胸罩和跑步上衣，該公司已延後了原本應現在發出的2026年春季訂單。

總部位於愛達荷州凱徹姆的戶外服裝品牌Wild Rye向中國供應商採購滑雪夾克和山地自行車褲，而中國供應商將從9日開始被徵收額外34%的關稅。

創辦人阿貝爾(Cassie Abel)表示：「這將給業務帶來巨大壓力。」她已凍結了對11名員工的招聘和加薪，並表示企業必須承擔部分關稅上漲，以避免價格上漲40%。