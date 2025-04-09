美銀行業財報焦點 預計將增貸款損失準備金、減少放款

隨著本周美國銀行業者開始公布業績，在川普宣布提高關稅 並引發市場拋售後，投資人的注意力可能會從獲利轉向銀行高層對經濟的言論。

富國銀行分析師梅奧表示，未來幾季關稅的最大影響「隨著經濟衰退的可能性上升，貸款 損失準備金將增加」。

銀行可能會在未來幾季撥出數十億美元來彌補潛在的貸款違約。貸款損失今年可能會大幅增加，因為最近更新的會計規則要求貸方在整個貸款期限內核算損失。

摩根大通 、花旗集團和富國銀行將於11日公布業績。摩根大通執行長戴蒙警告，貿易戰可能會產生持久的負面影響，包括通貨膨脹和經濟衰退。

Argus Research金融機構主管畢加爾(Stephen Biggar)表示：「銀行是經濟的鏡子；如果經濟惡化，它們的表現也會隨之惡化。」

他預計，除了增加準備金以彌補現有貸款的損失外，銀行還會因為看到更高的風險而減少放款。

在電話會議上，銀行高層也可能會被問及導致全球股指蒸發數兆美元的市場拋售事件。

自關稅公告公布以來的市場動盪的影響仍在分析中。股票投資組合的損失預計將對銀行的財富和資產管理部門造成壓力；但交易業務可能會因活動增加而受益。