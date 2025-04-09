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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

財經簡訊

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NFIB小企信心指數連跌3月

美國3月小企業信心指數連續第3個月下滑，抹去去年11月川普勝選後的大部分漲幅。雖然早前對預期中的減稅和放鬆管制可能帶來商業成長的樂觀前景，但投資人對川普政府貿易政策的擔憂加劇。全國獨立企業聯合會(NFIB)的小型企業樂觀指數下跌3.3點至97.4，低於51年平均水平，創2022年6月以來最大跌幅。這也同時反映最近其他調查中消費者和企業信心的下降。雖然不確定性指數有所下降，從2月有記錄以來第二高點下降8點至96，但仍遠高於歷史平均水平。

Walgreens上季業績超預期

Walgreens第2財季獲利和收入超出預期，這家零售藥局巨頭受益於成本削減並準備私有化。該公司被Sycamore Partners私有化，交易金額約為100億元，預計今年第4季完成。由於交易尚未完成，該公司撤回2025財年業績預期。與Sycamore的歷史性交易結束了Walgreens自1927年開始的上市歷程。由於受到藥房報銷阻力、消費者支出疲軟以及來自主要競爭對手CVS、雜貨和零售連鎖店以及亞馬遜的競爭，該公司關閉門市並削減其他成本，同時努力應對醫療保健領域面臨的困難。

傳美光通知客戶收取附加費

知情人士指出，美國記憶體晶片製造商美光科技已告知美國客戶，計劃從9日開始對部分產品徵收附加費，以應對美國總統川普的新關稅。美光公司的海外製造基地主要位於亞洲，包括中國大陸、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。消息人士指出，該公司發信通知客戶，雖然川普上周的聲明豁免了美光產品組合之一的半導體，但關稅適用於記憶體模組和固態硬碟(SSD)。

Stellantis波蘭廠停產T03

法義汽車製造商Stellantis已停止在波蘭生產其中國合作夥伴零跑車的T03小型電動車，並正在評估其他生產方案。該集團發表聲明表示：「自3月30日起，將不再在波蘭蒂黑工廠組裝零跑車T03車型。」Stellantis 表示，雖然公司仍全力投入零跑車在歐洲的上市工作，但目前正在評估不同的生產方案。但沒有提供更多細節，包括該車型是否會被轉移到另一家歐洲工廠。Stellantis並未透露停止T03組裝的決定原因。

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