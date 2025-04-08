巴菲特今年以來身價仍漲 馬斯克財富跌破3000億美元

巴菲特去年搭乘高球車，進入波克夏股東大會會場。(路透)

川普 關稅自上周四起一連三個交易日血洗全球股市，彭博億萬富豪排行榜上的富豪，如今只有少數人今年以來財富還有成長，「股神」巴菲特 是其中之一。而和川普關係最緊密的金主特斯拉執行長馬斯克 ，7日身價跌破3000億美元，是去年11月以來首見。

根據彭博億萬富豪排行榜的資料，巴菲特今年以來個人財富淨值增加115億美元，至1535億美元。川普2日是在美股盤後才宣布對等關稅，2日收盤時巴菲特的身價在排行榜上觸及五年來最高，之後隨美股狂跌，只計最近這三個交易日的話，巴菲特的身價也減少了145億美元。

截至周一，巴菲特的排名上升至全球第四富豪，是前20大富豪中，今年目前唯二財富增加的人。另一位是排名第19的萊雅集團（L'Oreal）女繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers），她的財富增加了18億美元。

隨著特斯拉股價周一繼續下跌，馬斯克的個人財富單日損失了44億美元，降至2978億美元。他的財富在上周四和周五已累計縮水310億美元。今年以來，馬斯克的財富損失了1347億美元。馬斯克現在仍然是彭博排行的全球首富，比第二名的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯，多了約1020億美元。

相較大盤史坦普500指數最近三個交易日大跌10.7%，巴菲特的波克夏公司跌幅8.8%，表現相對強。這也顯示產物保險業在全球貿易戰中，相對較有屏障。一些投資人預期巴菲特將會在股市大潰敗後，伺機進場大買。最近幾季巴菲特都沒有大手筆的買入交易，反而出脫大量的蘋果（Apple）、美銀（BofA）等持股，套現滿滿。而蘋果和美銀自川普宣布對等關稅後，股價跌幅都達兩位數。