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大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

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大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

編譯季晶晶／綜合7日電
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「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾表示，他警告的美股大崩盤尚未到來。(路透)
「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾表示，他警告的美股大崩盤尚未到來。(路透)

美股周一劇烈波動，那斯達克綜合指數終場小漲0.1%，但華爾街出名悲觀但成功的投資人、「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）認為，大戲還沒上場。

史匹茲納格爾周一說，川普關稅之後的股市暴跌並不是他一直警示的史詩級崩盤，而是大事件發生前的動盪。他預期「當一切結束時，股市將大跌80%」。

史匹茲納格爾不認為事情就這樣而已，指「這是一個陷阱」，當真正的崩盤發生，投資人會知道。但這次是嚇得投資人出場的另一次拋售。他說，「這不是世界末日。泡沫破裂時才是世界末日。這種觀點現在非常逆勢，相信我」。

他去年9月就對股市、加密貨幣和黃金將「閃崩」示警。而他2023年接受財富雜誌訪問時曾指出，散戶只需購買低成本、廣泛的指數基金，甚至在市場下跌時增持，就可以度過難關，毋需求助於複雜的交易策略。關鍵是不要過度擴大曝險部位，以至於在市場不景氣時被迫出售。

Universa在2020年第1季以4,144%的回報率登上頭條新聞，美股那年3月因疫情憂慮導致崩盤。

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