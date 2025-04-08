旅遊需求疲軟 美航空業將調降全年業績財測

來自加拿大 的旅遊減少、大西洋彼岸需求出現疲軟跡象、政府大規模裁員、關稅、消費者減少出遊， 加上2020年以來最嚴重的股市暴跌，這些都是人們對航空業擔憂的跡象。

分析師表示，美國航空業本周開始公布業績時，很可能會調降2025年的預期，因為旅遊需求已經下滑；過去即使出現多年通膨，乘客仍將旅遊放在首位。

Raymond James分析師西思(Savanthi Syth)表示：「顯然，情況比1月時還要疲軟。」

達美航空 上月下修了第1季業績預測，理由是企業和休閒訂位數低於預期。美國航空和西南航空也下修了上半年的業績預期。

西斯表示：「目前的拋售程度比實際情況更糟糕，但這並不一定意味著6個月後不會出現這種情況。」

華爾街分析師大幅調降美國航空業的目標價和評級，甚至連美國最賺錢的航空公司達美航空也不例外。就像其主要競爭對手聯合航空 一樣，達美航空近年來願意花更多錢為高收入者安排更寬敞座位，因為這些人為其獲利帶來福音。

然而，業者們沒有預期會出現像2020年那樣各國關閉邊境的疫情，讓航空旅遊需求基本上在一夜之間枯竭。當時仍是航空業有史以來最嚴重的危機；而這次需求並沒有消失，反而展現了其他產業也出現的緊張跡象。

達美航空將在9日盤前發布業績，為第一家公布上季業績的業者。

今年航空股大幅下跌。2025年至今，達美航空已暴跌超過36%，美國航空下跌超過42%，聯合航空下跌超過38%。

除了來自加拿大的旅遊人數減少之外，美國至歐洲的跨洋機票也出現了需求下降的跡象。

航空數據公司Cirium的數據顯示，截至3月31日，6至8月美國與歐洲之間的航班預訂量較去年同期下降約13%。