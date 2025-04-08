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大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

財經簡訊

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戴蒙指關稅將減緩經濟成長

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，川普政府的新關稅將導致短期通膨並「減緩成長」，但它們是否會導致經濟衰退「仍在未定之天」。他發表一份長達59頁的股東信，警告全面的貿易政策將為投資、資本流動、企業信心和美元帶來許多不確定性。並在題為《我們不再是堪薩斯州》的經濟狀況部分中表示：「這個問題越快解決越好，因為一些負面影響會隨著時間推移而累積，很難逆轉。」「從短期來看，我認為這無異於壓垮駱駝的最後一根稻草。」

花旗降油價預測至每桶60元

由於最新的關稅公告，花旗研究將其0-3個月布蘭特原油價格預測下修至每桶60元，並將0-3個月銅和鋁價格預測分別下修至每公噸8000元和每噸2200元。花旗在報告中表示，徵收關稅的實際影響應該是雙重利空，因為在過去幾個月大宗商品市場收緊之後，商品的預先購買和儲存狀況將完全逆轉，「本周因小幅貿易協議消息或4月9日關稅延後徵收而出現的任何上漲，都將是拋售機會。」

關稅讓美加汽車少賣180萬輛

底特律汽車顧問公司Telemetry預測，如果全球貿易戰升級，今年美國和加拿大的汽車銷售可能會減少180萬輛，並且未來10年將保持停滯狀態。該公司預測表示，如果現行關稅持續到2035年，美國和加拿大的輕型汽車銷量將比沒有貿易衝突和經濟強勁成長的情況下的2460萬輛少了低約700萬輛。雖然近年來電動車銷量成長率有所放緩，但Telemetry預計10年後電池驅動車將成為全球最常見的動力系統，銷量將達到4050萬輛。

共和航空與梅薩航空將合併

共和航空(Republic Airways)和梅薩航空集團(Mesa Air Group Inc.)將透過全股票交易進行合併，創立一家用更多飛機提供服務的區域航空公司。共和航空成立於1974年，擁有240多架Embraer 170/175飛機，主要服務東北部和中大西洋樞紐。梅薩航空成立於1982年，為美國40州、哥倫比亞特區、巴哈馬、加拿大、古巴和墨西哥的89個城市提供航空服務，擁有60架Embraer 175飛機，每天有超過250個定期航班起飛，並擁有約1700名員工。

關稅 加拿大 油價

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