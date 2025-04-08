美股最錢線／關稅未盡反映 拋售還沒結束

史坦普500指數剛經歷2020年3月以來最糟糕單周走勢，但華爾街 並不確定拋售是否已經結束。

花旗美股策略主管凱瑟(Stuart Kaiser)在給客戶的報告中寫道，他認為股票「還有足夠的下行空間」。

他表示，最壞的關稅 結果仍然沒有被計入獲利預測或股票估值中。並表示，同樣地，如果經濟真的放緩至一些人擔心的衰退水平，股市也還沒有正確反映出這種結果。

凱瑟在給客戶的報告中寫道：「我們仍然非常謹慎。」「由於每股獲利和成長預測遠高於潛在的關稅影響，估值、部位和風險定價方面的進展還不夠。史指重回4500點左右的情景並非不可能。」

經濟學家越來越嚴厲地警告，川普 總統一個多世紀以來最大規模的關稅舉措，可能會阻礙美國經濟發展。

摩根大通在上周給客戶的報告中，成為第一家預測川普關稅確實會導致經濟在2025年下半年陷入衰退的華爾街大型投行。

凱瑟指出，如果經濟陷入衰退，史指可能會進一步下跌。

根據他的研究，自1948年以來，在經濟衰退期間，史指的平均回檔幅度為22.1%。若這個幅度應驗，史指將會跌破4800點。

凱瑟寫道：「在估值、部位和風險定價方面取得顯著進展，但獲利和經濟成長預期仍遠高於與關稅水平一致的水平。」

隨著股市在2025年一開始就陷入困境，華爾街越來越多討論提到川普引發政策不確定性的各種「看跌期權」，或者聯準會、白宮或其他政策制訂者將介入以阻止混亂並幫助金融市場的水平。

而在川普「解放日」衝擊之後，似乎並沒有任何「川普策略」發揮作用。

聯準會主席鮑爾暗示，投資人不應期待降息能立即帶來緩解，「現在談論針對這些新政策的適當貨幣政策反應還為時過早。」

結果是市場陷入自由落體，並且看不到明顯的結束跡象。