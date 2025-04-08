我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

美股最錢線／關稅未盡反映 拋售還沒結束

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

史坦普500指數剛經歷2020年3月以來最糟糕單周走勢，但華爾街並不確定拋售是否已經結束。

花旗美股策略主管凱瑟(Stuart Kaiser)在給客戶的報告中寫道，他認為股票「還有足夠的下行空間」。

他表示，最壞的關稅結果仍然沒有被計入獲利預測或股票估值中。並表示，同樣地，如果經濟真的放緩至一些人擔心的衰退水平，股市也還沒有正確反映出這種結果。

凱瑟在給客戶的報告中寫道：「我們仍然非常謹慎。」「由於每股獲利和成長預測遠高於潛在的關稅影響，估值、部位和風險定價方面的進展還不夠。史指重回4500點左右的情景並非不可能。」

經濟學家越來越嚴厲地警告，川普總統一個多世紀以來最大規模的關稅舉措，可能會阻礙美國經濟發展。

摩根大通在上周給客戶的報告中，成為第一家預測川普關稅確實會導致經濟在2025年下半年陷入衰退的華爾街大型投行。

凱瑟指出，如果經濟陷入衰退，史指可能會進一步下跌。

根據他的研究，自1948年以來，在經濟衰退期間，史指的平均回檔幅度為22.1%。若這個幅度應驗，史指將會跌破4800點。

凱瑟寫道：「在估值、部位和風險定價方面取得顯著進展，但獲利和經濟成長預期仍遠高於與關稅水平一致的水平。」

隨著股市在2025年一開始就陷入困境，華爾街越來越多討論提到川普引發政策不確定性的各種「看跌期權」，或者聯準會、白宮或其他政策制訂者將介入以阻止混亂並幫助金融市場的水平。

而在川普「解放日」衝擊之後，似乎並沒有任何「川普策略」發揮作用。

聯準會主席鮑爾暗示，投資人不應期待降息能立即帶來緩解，「現在談論針對這些新政策的適當貨幣政策反應還為時過早。」

結果是市場陷入自由落體，並且看不到明顯的結束跡象。

川普 關稅 華爾街

上一則

12年來首見 台積7日跌停 千億元台幣賣單等出場

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係
盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣
小摩CEO：川普關稅將推升通膨 拖慢美經濟成長

小摩CEO：川普關稅將推升通膨 拖慢美經濟成長

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商