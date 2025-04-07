我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵發生未遂強暴 男當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

財長稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

蘋果3天市值蒸發近6400億元 博通啟動100億元庫藏股計畫救股價

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受川普關稅衝擊，蘋果股價連跌3天，市值蒸發近6,400億美元。(路透)
受川普關稅衝擊，蘋果股價連跌3天，市值蒸發近6,400億美元。(路透)

雖然周一美股表現好於前兩個交易日，但蘋果（Apple）再受打擊，股價下跌3.7%，川普關稅引發的拋售潮使蘋果為期三天的跌幅深達19%，市值蒸發6,380億美元。另一方面，蘋果的半導體供應商博通（Broadcom）宣布，將新啟動規模高達100億美元的庫藏股計畫，實施期間直至年底，盤後股價應聲上漲3%。

蘋果因為依賴中國的生產基地，而中國面臨54%的川普對等關稅，深受貿易戰衝擊。僅管該公司也分散生產至印度、越南和泰國等地，但這些國家同樣被川普課徵高額關稅。

根據分析師，當美國的新關稅生效時，蘋果可能需要漲價或承擔額外的關稅成本。瑞銀分析師周一估計，蘋果最高階iPhone的價格可能會從目前的1,199美元上漲約350美元，或約30%，到1,549美元。

巴克萊分析師Tim Long預估，蘋果會調漲產品價格，否則每股盈餘可能降低多達15%。蘋果也許可以重新安排供應鏈，以便從關稅較低的其他國家進口至美國。

蘋果供應商、總部在加州帕羅奧圖的博通周一發布聲明表示，董事會已授權啟動新的庫藏股計畫，將買回自家股票直至12月31日。

博通上月預測第2季營收強勁，並暗示有新的潛在客戶，能在競爭激烈的市場中增加營收。由於雲端運算公司正尋找輝達（Nvidia）所設計高成本處理器的替代方案，這使得博通的客製化AI晶片炙手可熱。

博通執行長陳福陽在聲明中，表示，此次購買庫藏股「反映董事會對博通多元化半導和基礎設施軟體產品實力的信心」，他說，博通對協助大型雲端運算公司採用生成式人工智慧具「得天獨厚的優勢」。

關稅 川普 Apple

上一則

道指連跌三日 盤中震幅近2600點 那指意外小漲

延伸閱讀

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係

恐向中國加徵50％關稅 川普：盼與習近平維持好關係
盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣

盡快消除與美國貿易逆差 以色列總理：做他國榜樣
小摩CEO：川普關稅將推升通膨 拖慢美經濟成長

小摩CEO：川普關稅將推升通膨 拖慢美經濟成長
川普：沒考慮暫停徵關稅 將與中國談判

川普：沒考慮暫停徵關稅 將與中國談判

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅