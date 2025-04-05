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美關稅戰恐讓iPhone售價飆漲 分析：蘋果左右為難

中央社／台北5日電
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圖為蘋果iPhone 16手機展示。（路透）
圖為蘋果iPhone 16手機展示。（路透）

美國宣布「對等關稅」措施，可能讓iPhone價格飆升。專家分析，由於手機市場趨於飽和、競爭加劇，iPhone漲價空間有限，且供應商陸續淡出iPhone訂單轉攻獲利更好的產品，不像以往積極配合蘋果要求分擔成本，恐讓蘋果面臨左右為難的困境。

川普總統3日宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%；蘋果（Apple）供應鏈設廠主要國家中國，稅率為34%，加上川普日前已先加徵20%，累計達54%。

根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳對中央社記者表示，這幾年iPhone新機規格雖然有提升，但價格並未持續往上調，反映出iPhone價格已面臨「天花板」。

她說，在中國手機廠商競爭、市場需求趨於飽和的情況下，蘋果創新能力也遭質疑，導致iPhone漲價空間有限，「我覺得壓力是非常非常大，蠻麻煩的。」

邱昰芳說，早期蘋果為了應對成本上漲，會要求供應商分擔一定比例的成本。然而近幾年不少台灣組裝廠或零組件廠陸續淡出蘋果供應鏈，把工廠賣給中國或印度公司，「因為大家都覺得不好做」，蘋果產品獲利率相對較低，紛紛尋求其他更高毛利的產品，蘋果對供應商的議價能力已不像以往那樣強勢。

她認為，蘋果需要分散供應鏈來應對關稅成本，短期可能增加印度產能比重，從目前約15%提高到2025年至2026年約30%。但長期來看，挑戰依然存在，因為大部分國家都籠罩在關稅風暴下，即使轉移生產基地也難收到成效。

天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X發文說，蘋果硬體組裝主要在中國、印度與越南，在川普政府頒布新關稅政策後，自中國、印度與越南出口到美國的硬體產品成本將顯著提高，若蘋果不漲價，整體毛利率估計顯著減少約8.5%至9%。

郭明錤指出，關稅政策對蘋果無疑是負面影響，但蘋果並非無計可施。在美國市場，新款高階iPhone占比65%至70%，高階用戶相對能接受蘋果漲價。蘋果也有許多方式可轉嫁關稅成本，以降低消費者對漲價的負面觀感，例如與電信運營商合作提高補貼金額、降低Trade In換購方案折扣等，也可能加大對供應鏈的砍價力道。

郭明錤進一步表示，中長期需注意川普政府的新關稅政策，對宏觀經濟的潛在負面影響，因爲更弱的消費者信心與購買能力會延長蘋果換機週期。

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