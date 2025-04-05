利空接踵而至 油價 三年新低

由於OPEC+意外增產和迅速升級的全球貿易戰，油價連續第二天下跌，觸及3年多以來的最低點。布蘭特原油價格在兩天內下跌逾10%，而美國原油期貨價格也跌至2021年以來的最低點。美國總統川普 3日宣布徵收一系列關稅 ，引發油價暴跌，威脅全球經濟成長和消費。數小時後，OPEC+將5月計畫的產量提高2倍，聲稱是故意壓低油價，並懲罰超額產油的成員國。中國宣布對所有美國進口產品徵收34%的關稅作為報復後，原油價格加速下跌。

交易員押注Fed今年降息4次

由於擔心川普的關稅可能導致美國陷入衰退，交易員目前押注聯準會今年將至少降息4次。芝加哥商品交易所集團(CME Group)最新數據顯示，今年降息5次0.25個百分點的機率從前一天的18.3%躍升至37.9%；這將使聯邦基金利率從去年12月以來的4.25-4.5%降至3-3.25%。市場還預計聯邦基金利率降至3.25-3.5%的可能性約為32%，這意味著聯準會將降息4次。同時，6月降息0.5個百分點的可能性也從先前的15.9%躍升至43.8%。

憂貿易戰 上周股票基金失血

截至4月2日當周，美國股票基金出現資金流出，因為投資人越來越擔心川普總統的全面貿易關稅可能會推高成本、給企業利潤帶來壓力並加劇經濟衰退的風險，從而拋售風險資產。當周美股投資人淨撤資108.5億元股票基金，但與前周的淨增228.9億元相比，這個數字還不到一半。美國小型股基金出現41.8億元的大量資金流出，扭轉了前周30.7億元的流入。大型股基金和中型股基金的淨銷售額分別達到29億元和4.61億元。

除非川普降級 股市才會止跌

「末日博士」魯比尼預測，股市修正可能加劇，直到川普減少破壞全球貿易，投資人情緒才會穩定下來。他表示：「考慮到不確定性，修正幅度可能還會更大一些。」「即使未來幾周似乎要開始談判關稅，局勢有所緩和，但市場還會進行一些修正然後才會反彈。」並認為川普「如果夠理性的話，就會降級關稅」。「他真正的意思是：除非有人給出一個『非凡的』報價，否則我不會退縮；他必須這麼說，因為如果他說『我要談判並降級關稅』，就會失去了籌碼。」