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分析師：美製iPhone成本恐達3500元

財經新聞組／綜合報導
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在美國製造iPhone，成本可能高達3500美元。（歐新社）
在美國製造iPhone，成本可能高達3500美元。（歐新社）

在人工智慧(AI)熱潮期間，Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)成為華爾街最傑出的科技布道者，他堅信這項新技術將引領第四次工業革命。

但當時代改變時，人也會變。在給客戶的最新報告中，艾夫斯對科技股敲響了警鐘，因為川普令人震驚的關稅政策繼續在投資界引起重視。

艾夫斯寫道：「想藉由這些關稅將美國帶回1980年代『製造業時代』的想法是一項糟糕的科學實驗。在我們看來，這將引發一場經濟大決戰，並摧毀技術貿易、AI革命主題和整個產業。」

隨著這長達數年的過程展開，美國消費者似乎將面臨部分商品成本的快速而劇烈的變化。雞蛋在最近的通膨討論中扮演了重要角色，華爾街經濟學家開始提出這樣的假設：由於川普的行動，今年的通膨率可能會翻倍。

但艾夫斯對這些關稅將給消費者帶來的影響給出了更簡單甚至更實在的警告：iPhone價格可能會增加2倍，「這些關稅帶來的經濟痛苦難以描述，並可能使美國科技產業倒退10年，而中國將一路領先。」

他說，「對中國徵收50%的關稅、對台灣徵收32%的關稅，將從根本上切斷美國科技領域的發展，並在此過程中導致消費者購買的每件電子產品的價格上漲40-50%，在美國生產的iPhone成本將從原價1000元達到3500元；而AI革命的貿易將因這些令人費解的關稅而顯著放緩，這些關稅需要通過談判達到現實的水平。」

在艾夫斯看來，美國的勞動成本使得將半導體製造業務轉移回國內「不切實際」，「如果這些關稅按照目前的形式實施，整體科技收益將至少下降15%，供應鏈將成為一個堪比新冠疫情時期的魔方，經濟將陷入衰退和滯脹。」

中國宣布將對美國進口產品徵收34%的報復性關稅。艾夫斯強調，「我們認為關稅談判應該現在就開始，否則科技業的黑暗日子將要來臨。而美國消費者將為此付出代價。」

關稅 AI 華爾街

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