市場估Fed今年降息四次 10年期美債殖利率跌破4%

美國10年期公債殖利率跌破4%，是去年10月來首見，反映市場預期聯準會（Fed）重啟降息循環的腳步近了，期貨交易員如今認為今年可能降息四次，每次降0.25個百分點。（路透）

美國10年期公債殖利率 跌破4%，是去年10月來首見，顯示經濟衰退疑慮升高，讓投資人更相信聯準會（Fed）重啟降息 循環的腳步近了，如今期貨交易員押注今年Fed可能降息四次、每次降息1碼（0.25個百分點），合計降幅達1個百分點。

道瓊社報導，基準的10年期美債殖利率降到3.9680%，觸及六個月低點。2年期殖利率同步摔至3.6090%，同樣是10月來最低。

資金遁入公債市場規避風險，也助漲美債價格。債券殖利率與價格呈反向關係。

麥格理集團首席經濟學家杜伊爾表示，停滯性通膨（stagflation）此刻對央行是非常棘手的問題，因為成長減緩和通膨升高同時發生，而這兩股力量正把貨幣政策朝反方向拉扯。他說：「意思是，即使Fed因為成長遭遇逆風而採取政策反應措施，核心通膨增強也可能限縮Fed政策反應程度。」

Fed主席鮑爾 預定周五發表演說，投資人將密切關注他對美國經濟現況的最新評估。在川普宣布震驚全球的「對等關稅」後，投資人也將從鮑爾發言找尋Fed利率政策展望的線索。