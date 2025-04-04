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川普激進關稅 Fed決策一個頭兩個大

編譯葉亭均／綜合外電
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美國最新的關稅政策可能讓聯準會陷入決策困境。（路透）
美國最新的關稅政策可能讓聯準會陷入決策困境。（路透）

美國總統川普2日宣布一連串激進的關稅措施，恐怕會讓聯準會（Fed）「一個頭兩個大」，增添決策前景的複雜度，難以兼顧抑制通膨並避免經濟衰退，可能使官員採取「觀望模式」。市場將緊盯Fed主席鮑爾周五（4日）發表的談話。Fed理事庫格勒3日表示，關稅可能造成比預期更持久的通膨影響，呼應其他同僚的看法。

KPMG首席經濟學家史旺克認為，關稅增加了美國經濟放緩的可能性。但他和其他經濟分析師指出，Fed官員可能暫時不會降息來為經濟提供緩衝，原因是必須先評估關稅對通膨的可能影響。

川普新的關稅措施比許多分析師預期還要猛烈，若一直維持，預料將使美國每年價值數兆美元的進口品價格大幅攀升；若美國與其他國家之間爆發全面貿易戰、報復性關稅升級，可能會擾亂供應鏈，重新引發通膨，並使原本已經惡化的經濟展望變得更糟。

彭博經濟學家估計，新的關稅措施可能將美國的平均有效關稅稅率從2024年的2.3%，提高到22%左右。研究機構Inflation Insights總裁夏里夫計算的有效關稅稅率為25%-30%。

然而，此時Fed官員仍在努力抑制新冠疫情後引發的物價上漲趨勢，如今川普關稅措施引發的影響性，可能侷限Fed官員能出手支撐經濟的能力。

富國銀行首席經濟學家布萊森表示：「這讓Fed陷入兩難。一方面，如果經濟成長放緩，失業率上升，Fed希望採取更寬鬆的貨幣政策、希望降息；但另一方面，如果通膨從現在開始進一步攀升，他們又會想要升息。這確實讓Fed陷入非常艱難的處境。」

RSM US首席經濟學家布魯蘇埃拉斯也認為，新關稅政策比許多分析師預期的要嚴苛得多，還將提高美國經濟衰退的可能性，Fed不太可能在短期內降息、為經濟提供緩衝，「白宮現在採取的行動讓Fed陷入非常艱困局面，原因是其雙重職責都面臨壓力」。

分析師認為，關稅戰大幅升級，再加上接下來可能與主要貿易國家爆發一來一往的報復性關稅，可能導致美國與全球經濟景氣放緩。

摩根士丹利首席全球經濟學家表示：「如果出現升級情勢，就代表整個世界的經濟體基本上生產力會降低。這並非是零和遊戲。實際上可能導致整個全球秩序淨損失。」

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