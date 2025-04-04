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各國央行將加速買進黃金 擺脫對美元依賴

財經新聞組／綜合報導
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由於川普關稅政策帶來的風險，預計各國央行今年將繼續維持黃金的驚人漲勢，以進一步實現儲備資產多元化，擺脫對美元的依賴。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭成為各國央行購買黃金的第一個催化劑。自此之後，各國央行每年購買黃金超過1000公噸，是前10年年均購買量的2倍。

根據世界黃金協會(WGC)估計，在川普贏得美國大選的2024年最後一季，央行購買量年增54%達到333噸。

美國銀行大宗商品策略師韋德默(Michael Widmer)表示：「新興市場央行目前持有的黃金資產約占其資產的10%。但它們應該持有30%。」

他表示，這將迫使各國央行增加1萬1000噸黃金儲備。並補充說，未來幾年美國經濟政策的不確定性仍將存在。

他說：「從央行的角度來看，不確定性意味著將美國國債納入投資組合的動力較小，而將美國國債真正去美元化的動力較大。」

市場人士表示：「那些持有黃金較少的央行會考慮增持黃金。」「今年各國央行的需求可能是幾十年來最高的。」

由於企業為保護利潤率而將關稅轉嫁給消費者，以及工人尋求更高工資，人們擔心通膨壓力不斷上升，這也提升了黃金作為價值和財富儲存手段的作用。

麥格理分析師在最新報告中表示：「至今為止的黃金強勢以及對這種趨勢持續的預期，主要是因為投資人和官方機構更願意為黃金缺乏信貸或交易對手風險而付出代價。」

中央銀行是繼珠寶和投資領域之後黃金的第三大需求來源，占全球消費的23%。

然而，由於川普威脅對那些積極去美元化的國家徵收關稅，各國央行可能選擇不揭露其購買情況。

WGC數據顯示，根據各國央行報告，1至2月黃金儲備淨增加44噸，其中波蘭和中國是最大買家。

央行 川普 關稅

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