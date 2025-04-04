我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

美股最錢線／馬斯克辭DOGE 特斯拉「解放」

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

特斯拉投資人對屬於自己的「解放日」重新燃起希望。

根據《Politico》一份震撼市場的報導，川普告訴包括內閣成員在內的親信，馬斯克將在未來幾周內辭去政府職務。這將對華盛頓和華爾街產生廣泛影響。

白宮新聞秘書在X上指稱這份報導是「垃圾」，並指出馬斯克和川普早就表示過，當「他在DOGE的出色工作完成後」，馬斯克就會離職。

甚至在馬斯克成為川普的支持者、攻擊手和破壞者之前，他就被投資人和分析師指責為「心不在焉的執行長」。在馬斯克解散聯邦機構之前，他曾破壞過推特，並經常無緣無故地製造鬧劇。同時，就連他最忠實的支持者也指著特斯拉股價的波動走勢圖，懇求他「安定下來」。他總是不聽。

但時代變了，特斯拉的股價也變了。這家電動車製造商的市值今年已縮水約三分之一，遠低於市場平均水平，在7大電動車製造商中表現最差。

馬斯克在競選期間以及任職百日期間對川普的支持，被政治正確地看作是對權力的親近，並且首先為特斯拉更廣泛的人工智慧(AI)和自動駕駛野心開闢了快速通道。確保更友善監管環境的方法之一是結交白宮官員，但馬斯克積極涉入美國和歐洲兩極化的政治活動，或許有點過度發揮自己的影響力。

透過他在DOGE的工作，以及包括共和黨人在內的許多人認為的對美國工人和拯救生命計劃的殘酷、傲慢的態度，馬斯克結下許多新的敵人。透過如此積極參與另一場美國大選，這位特斯拉執行長將這場競選變成了對他的全民公投。但民眾卻投下了反對票。他已經成為民主黨人的眼中釘、共和黨人的負擔。

這就是馬斯克退出公職的背景。鬆了一口氣的不僅是特斯拉的投資人。（財經新聞組）

馬斯克 特斯拉 川普

上一則

美國「對等關稅」震撼 中國A股「果鏈」重挫

下一則

各國央行將加速買進黃金 擺脫對美元依賴

延伸閱讀

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克
范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問
首富牌失靈 川普面臨「馬斯克困境」

首富牌失靈 川普面臨「馬斯克困境」
在特斯拉噴漆納粹標誌做為抗議 是否構成仇恨犯罪？

在特斯拉噴漆納粹標誌做為抗議 是否構成仇恨犯罪？

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統