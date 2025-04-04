美股最錢線／馬斯克辭DOGE 特斯拉「解放」

特斯拉 投資人對屬於自己的「解放日」重新燃起希望。

根據《Politico》一份震撼市場的報導，川普 告訴包括內閣成員在內的親信，馬斯克 將在未來幾周內辭去政府職務。這將對華盛頓和華爾街產生廣泛影響。

白宮新聞秘書在X上指稱這份報導是「垃圾」，並指出馬斯克和川普早就表示過，當「他在DOGE的出色工作完成後」，馬斯克就會離職。

甚至在馬斯克成為川普的支持者、攻擊手和破壞者之前，他就被投資人和分析師指責為「心不在焉的執行長」。在馬斯克解散聯邦機構之前，他曾破壞過推特，並經常無緣無故地製造鬧劇。同時，就連他最忠實的支持者也指著特斯拉股價的波動走勢圖，懇求他「安定下來」。他總是不聽。

但時代變了，特斯拉的股價也變了。這家電動車製造商的市值今年已縮水約三分之一，遠低於市場平均水平，在7大電動車製造商中表現最差。

馬斯克在競選期間以及任職百日期間對川普的支持，被政治正確地看作是對權力的親近，並且首先為特斯拉更廣泛的人工智慧(AI)和自動駕駛野心開闢了快速通道。確保更友善監管環境的方法之一是結交白宮官員，但馬斯克積極涉入美國和歐洲兩極化的政治活動，或許有點過度發揮自己的影響力。

透過他在DOGE的工作，以及包括共和黨人在內的許多人認為的對美國工人和拯救生命計劃的殘酷、傲慢的態度，馬斯克結下許多新的敵人。透過如此積極參與另一場美國大選，這位特斯拉執行長將這場競選變成了對他的全民公投。但民眾卻投下了反對票。他已經成為民主黨人的眼中釘、共和黨人的負擔。

這就是馬斯克退出公職的背景。鬆了一口氣的不僅是特斯拉的投資人。（財經新聞組）